「現代農夫」傍晚6點上床睡覺 照顧者從崩潰到轉念…全靠這招翻轉

「5年前開始，傍晚6點我就要躺在床上準備睡覺，當我說出這件事的時候，很多人不能理解。」今年54歲潘小姐照顧患有憂鬱等精神症狀的86歲媽媽，至今已長達10年。潘小姐說，長期獨自一人照顧媽媽，身心壓力極大，歷經與媽媽的大吵大鬧，現在真的改變很多，許多事不再堅持，「只要媽媽開心、我開心就好」，不要把自己也拖下去了。

潘小姐說，媽媽約20年前出現憂鬱等精神症狀，前10年由爸爸照顧，自爸爸罹癌病逝後，媽媽憂鬱更為嚴重，所有照顧責任都落在她的身上。媽媽情緒憂鬱長期服用安眠藥，每天習慣傍晚6點就要躺在床上，且不喜歡客廳開燈，又有電視聲音。潘小姐剛開始完全無法接受，與媽媽經過無數次的衝突、爭執，最後不得不妥協，兩人一起在傍晚六點就要躺在床上。

每次分享這故事時，大家都稱她是「現代農夫」。潘小姐說，「傍晚六點躺在床上，我很痛苦，根本無法入睡，一直翻滾到凌晨6點才會睡著」，那時還要上班，完全無法負荷。如此生活過了2年多，有一天她受不了問媽媽說，這樣躺在床上不無聊嗎？媽媽回說「有一點」，最後找的有聲劇APP，兩人躺在床上一起聽、一起討論劇情，兩人終於找到連結點，生活變得更為豐富。

但平時生活仍是爭吵不斷，潘小姐說，包括想出門與朋友聚餐，媽媽就會用各種方式阻攔，包括「天氣好像要下雨了」、「外面好像會塞車」，如果她還是要出門，媽媽就會問「幾點會回來」等。或是只要一下雨，媽媽就會擔心家裡會漏水，整夜無法入眠，剛開始會和媽媽一起擔心，但此情形卻是一直反覆，而懷疑自己已和媽媽一樣精神耗弱，最後不得不加以忽略。

「如果，今天和媽媽一起演的是喜劇，我不會累，但每天都在爭吵，真的很累。」潘小姐說，歷經大吵大鬧，她真的改變很多，現在不再堅持，「只要媽媽開心、我開心就好」。但長期獨自一人照顧媽媽，最後不得不辭去原本的工作，而一直被綁在家裡，內心壓力很大，她個性外向，也希望有自己的人生，「照顧者絕對沒有須為家人奉獻的這件事」。因此，為了照顧媽媽及賺錢兼顧，她想成為照服員，更可肯定自我、增加成就感。