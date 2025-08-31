快訊

「現代農夫」傍晚6點上床睡覺 照顧者從崩潰到轉念…全靠這招翻轉

聽新聞
0:00 / 0:00

「現代農夫」傍晚6點上床睡覺 照顧者從崩潰到轉念…全靠這招翻轉

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
54歲潘小姐說，長期獨自一人照顧媽媽，身心壓力極大，歷經與媽媽的大吵大鬧，現在改變很多，許多事不再堅持，「只要媽媽開心、我開心就好」，不要把自己拖下去了。記者蘇健忠／攝影
54歲潘小姐說，長期獨自一人照顧媽媽，身心壓力極大，歷經與媽媽的大吵大鬧，現在改變很多，許多事不再堅持，「只要媽媽開心、我開心就好」，不要把自己拖下去了。記者蘇健忠／攝影

「5年前開始，傍晚6點我就要躺在床上準備睡覺，當我說出這件事的時候，很多人不能理解。」今年54歲潘小姐照顧患有憂鬱等精神症狀的86歲媽媽，至今已長達10年。潘小姐說，長期獨自一人照顧媽媽，身心壓力極大，歷經與媽媽的大吵大鬧，現在真的改變很多，許多事不再堅持，「只要媽媽開心、我開心就好」，不要把自己也拖下去了。

潘小姐說，媽媽約20年前出現憂鬱等精神症狀，前10年由爸爸照顧，自爸爸罹癌病逝後，媽媽憂鬱更為嚴重，所有照顧責任都落在她的身上。媽媽情緒憂鬱長期服用安眠藥，每天習慣傍晚6點就要躺在床上，且不喜歡客廳開燈，又有電視聲音。潘小姐剛開始完全無法接受，與媽媽經過無數次的衝突、爭執，最後不得不妥協，兩人一起在傍晚六點就要躺在床上。

每次分享這故事時，大家都稱她是「現代農夫」。潘小姐說，「傍晚六點躺在床上，我很痛苦，根本無法入睡，一直翻滾到凌晨6點才會睡著」，那時還要上班，完全無法負荷。如此生活過了2年多，有一天她受不了問媽媽說，這樣躺在床上不無聊嗎？媽媽回說「有一點」，最後找的有聲劇APP，兩人躺在床上一起聽、一起討論劇情，兩人終於找到連結點，生活變得更為豐富。

但平時生活仍是爭吵不斷，潘小姐說，包括想出門與朋友聚餐，媽媽就會用各種方式阻攔，包括「天氣好像要下雨了」、「外面好像會塞車」，如果她還是要出門，媽媽就會問「幾點會回來」等。或是只要一下雨，媽媽就會擔心家裡會漏水，整夜無法入眠，剛開始會和媽媽一起擔心，但此情形卻是一直反覆，而懷疑自己已和媽媽一樣精神耗弱，最後不得不加以忽略。

「如果，今天和媽媽一起演的是喜劇，我不會累，但每天都在爭吵，真的很累。」潘小姐說，歷經大吵大鬧，她真的改變很多，現在不再堅持，「只要媽媽開心、我開心就好」。但長期獨自一人照顧媽媽，最後不得不辭去原本的工作，而一直被綁在家裡，內心壓力很大，她個性外向，也希望有自己的人生，「照顧者絕對沒有須為家人奉獻的這件事」。因此，為了照顧媽媽及賺錢兼顧，她想成為照服員，更可肯定自我、增加成就感。

憂鬱 爸爸 塞車 照服員

延伸閱讀

遠雄人壽以藝術輔療照亮家庭照顧者 榮獲台灣保險卓越獎國家級殊榮

納豆、依依愛守護 籲長照需社會涓滴愛心

彰化工廠小開控妻是客家人「聽不懂台語生嫌隙」 無性生活10年訴離獲准

前妻稱要照顧孩子拒不搬出他台南房屋 還稱「有合法權源」法院這樣判

相關新聞

長輩不愛去日照中心？醫曝千萬別問「2句話」 家總盼課程設計更多元

衛福部為配合明年施行「長照10年計畫3.0」政策，依今年6月公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案，9月新制將放寬聘僱...

減少長照悲歌！家總全台首創「帶長輩上班」計畫 助照顧者重返職場

全台約近90萬名失能者需要照顧者照顧，依衛福部統計，近7成照顧者都沒有就業，其中又以中壯年族群居多。家庭照顧者關懷總會（...

「現代農夫」傍晚6點上床睡覺 照顧者從崩潰到轉念…全靠這招翻轉

「5年前開始，傍晚6點我就要躺在床上準備睡覺，當我說出這件事的時候，很多人不能理解。」今年54歲潘小姐照顧患有憂鬱等精神...

獨／311福島核災後管制14年 食藥署預告全面取消輻射地區產品輸台限制

日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造...

郭岱君談抗戰 三代人的承擔與記憶

「抗戰不是遙遠的戰爭，而是我們每一代人共同的記憶與責任。」史學家郭岱君31日演講八年對日抗戰史實，講題：「抗戰 誰的勝利？誰在書寫歷史？」她說，自從蔣介石的日記公開以後，世界終於有了中國觀點看抗戰歷史；蔣介石的大戰略，要把日軍拖在大陸，但因為中日兵力太懸殊，抗戰8年勝利付出代價太大了。

荷爾蒙陽性乳癌復發變三陰性 健保新藥逆轉病情

40多歲的Emily在2年前例行篩檢，被診斷第2期荷爾蒙陽性乳癌，勇敢接受治療，病情一度穩定，今年發現轉移，甚至變為三陰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。