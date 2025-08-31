快訊

「現代農夫」傍晚6點上床睡覺 照顧者從崩潰到轉念…全靠這招翻轉

聽新聞
0:00 / 0:00

減少長照悲歌！家總全台首創「帶長輩上班」計畫 助照顧者重返職場

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
家總今年推出全台首創「帶長輩上班」計畫，希望讓照顧者達到「長輩去日照中心上學，你去上班賺錢」目標，期盼減輕照顧者壓力，降低長照悲歌發生的機會。家總副主任張筱嬋（左）與照顧者潘小姐（右）討論計畫細節。記者蘇健忠／攝影
家總今年推出全台首創「帶長輩上班」計畫，希望讓照顧者達到「長輩去日照中心上學，你去上班賺錢」目標，期盼減輕照顧者壓力，降低長照悲歌發生的機會。家總副主任張筱嬋（左）與照顧者潘小姐（右）討論計畫細節。記者蘇健忠／攝影

全台約近90萬名失能者需要照顧者照顧，依衛福部統計，近7成照顧者都沒有就業，其中又以中壯年族群居多。家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）表示，照顧者平時已面對照顧的沉重壓力，若又陷入經濟壓力，更是雪上加霜。家總今年推出全台首創「帶長輩上班」計畫，希望讓照顧者達到「長輩去日照中心上學，你去上班賺錢」目標，期盼減輕照顧者壓力，降低長照悲歌發生的機會。

衛福部「106年老人狀況調查—主要家庭照顧者」發現，女性照顧者占61%、男性39%，未滿65歲者占62.6%、80歲以上為7.7%，每人平均照顧約7.8年，每天照顧11.1小時；高達68.2%照顧者沒有就業，又以中壯年居多，沒有就業常見原因是沒有照顧替手或因照顧而離職。

家總秘書長陳景寧說，照顧者長期面對照顧壓力，常為了照顧家人選擇離職，但又陷入經濟壓力、無法維生，特別是獨立照顧者有時已離開職場多年，又擔心家人照顧中斷，不容易重返職場，希望藉由「帶長輩上班」計畫，使照顧者成為照服員可以外出工作，轉移注意力，減輕經濟壓力，同時在同一場域被照顧者也能獲得照顧，降低長照悲歌發生的機會。

陳景寧指出，照顧者成為照服員後，不僅可以重返職場，除可以領日照中心月薪，政府另加碼若穩定工作18個月可領取最高10.8萬元的缺工獎勵金，目前政府補助84%日照中心費用，民眾每月自付額約3至4千元。「帶長輩上班」計畫於今年３月開始至今，共17人報名，女性16人、男性1人，主要動機為增加經濟收入、自我發展與成就感、希望改變現況。

家總分析，報名者中有12人沒有照服員資格者，有3位在報名後完成培訓，並安排雇主媒合，其中有1位拒絕，1位原本要到日照中心上班，卻因被照顧者病情變化而停擺，有1位即將完訓預計上班。目前想成為居服員的照顧者多擔心能否適應職場，且擔心身體負荷與責任，希望較少工時，不希望全職。

陳景寧說，目前靈糧堂北區8家日照中心合作，願意提供友善環境與彈性工時，搭配家照社工3至6個月的陪伴支持服務，可增加照顧者為照服員到日照中心服務的意願。靈糧堂表示，與家總合作是看見讓家屬藉由工作再次找到價值或意義或生活動力，是非常有價值的事情，知道照顧者的照顧及時間壓力，所以友善的彈性工時對照顧者非常有助力，而願意推動彈性工時或工作再設計 ，這些支持會是推動此計畫的力量。

陳景寧說，該計畫會持續推動，未來將研擬規畫照顧者的就業資料庫，了解照顧者的就業問題，並讓職場環境、工時更有彈性，再加以媒合，期望成為一個模範可以推廣至全國。

衛福部長照司副司長吳希文說，衛福部目前與家總合作「互助喘息」計畫，鼓勵被照顧者到日照中心，讓照顧者能夠休息，當然照顧者也能經過培訓成為照服員，往後不論是倒日照中心服務，或成為家庭托顧員，可以在家庭內可以照顧家中的長者，也能照顧其他的失能長輩，此均是衛福部正在推動的政策。

吳希文說，衛福部推動許多政策，為希望照顧者多利用長照服務、日照中心，藉由專業照顧減輕照顧者負擔，希望照顧者「照顧不離職」，不因照顧工作而必須辭職，或是想外出工作，也能成為照服員，一方面回到職場，也能同時兼顧家人照顧。

壓力 工時 長照 照服員 衛福部 居服員 重返職場

延伸閱讀

遠雄人壽以藝術輔療照亮家庭照顧者 榮獲台灣保險卓越獎國家級殊榮

前妻稱要照顧孩子拒不搬出他台南房屋 還稱「有合法權源」法院這樣判

中風4年後順利重返職場 她從被照顧者轉身成為居家照服員

未成年照顧者議題待解 民團憂「孝行獎」過度美化

相關新聞

長輩不愛去日照中心？醫曝千萬別問「2句話」 家總盼課程設計更多元

衛福部為配合明年施行「長照10年計畫3.0」政策，依今年6月公告「長期照顧服務申請及給付辦法」修正案，9月新制將放寬聘僱...

減少長照悲歌！家總全台首創「帶長輩上班」計畫 助照顧者重返職場

全台約近90萬名失能者需要照顧者照顧，依衛福部統計，近7成照顧者都沒有就業，其中又以中壯年族群居多。家庭照顧者關懷總會（...

「現代農夫」傍晚6點上床睡覺 照顧者從崩潰到轉念…全靠這招翻轉

「5年前開始，傍晚6點我就要躺在床上準備睡覺，當我說出這件事的時候，很多人不能理解。」今年54歲潘小姐照顧患有憂鬱等精神...

獨／311福島核災後管制14年 食藥署預告全面取消輻射地區產品輸台限制

日本福島核電廠於2011年3月11日因地震導致海嘯，當時行政院衛生署同年25日公告暫停接受日本受輻射汙染相關地區生產製造...

郭岱君談抗戰 三代人的承擔與記憶

「抗戰不是遙遠的戰爭，而是我們每一代人共同的記憶與責任。」史學家郭岱君31日演講八年對日抗戰史實，講題：「抗戰 誰的勝利？誰在書寫歷史？」她說，自從蔣介石的日記公開以後，世界終於有了中國觀點看抗戰歷史；蔣介石的大戰略，要把日軍拖在大陸，但因為中日兵力太懸殊，抗戰8年勝利付出代價太大了。

荷爾蒙陽性乳癌復發變三陰性 健保新藥逆轉病情

40多歲的Emily在2年前例行篩檢，被診斷第2期荷爾蒙陽性乳癌，勇敢接受治療，病情一度穩定，今年發現轉移，甚至變為三陰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。