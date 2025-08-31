減少長照悲歌！家總全台首創「帶長輩上班」計畫 助照顧者重返職場

全台約近90萬名失能者需要照顧者照顧，依衛福部統計，近7成照顧者都沒有就業，其中又以中壯年族群居多。家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）表示，照顧者平時已面對照顧的沉重壓力，若又陷入經濟壓力，更是雪上加霜。家總今年推出全台首創「帶長輩上班」計畫，希望讓照顧者達到「長輩去日照中心上學，你去上班賺錢」目標，期盼減輕照顧者壓力，降低長照悲歌發生的機會。

衛福部「106年老人狀況調查—主要家庭照顧者」發現，女性照顧者占61%、男性39%，未滿65歲者占62.6%、80歲以上為7.7%，每人平均照顧約7.8年，每天照顧11.1小時；高達68.2%照顧者沒有就業，又以中壯年居多，沒有就業常見原因是沒有照顧替手或因照顧而離職。

家總秘書長陳景寧說，照顧者長期面對照顧壓力，常為了照顧家人選擇離職，但又陷入經濟壓力、無法維生，特別是獨立照顧者有時已離開職場多年，又擔心家人照顧中斷，不容易重返職場，希望藉由「帶長輩上班」計畫，使照顧者成為照服員可以外出工作，轉移注意力，減輕經濟壓力，同時在同一場域被照顧者也能獲得照顧，降低長照悲歌發生的機會。

陳景寧指出，照顧者成為照服員後，不僅可以重返職場，除可以領日照中心月薪，政府另加碼若穩定工作18個月可領取最高10.8萬元的缺工獎勵金，目前政府補助84%日照中心費用，民眾每月自付額約3至4千元。「帶長輩上班」計畫於今年３月開始至今，共17人報名，女性16人、男性1人，主要動機為增加經濟收入、自我發展與成就感、希望改變現況。

家總分析，報名者中有12人沒有照服員資格者，有3位在報名後完成培訓，並安排雇主媒合，其中有1位拒絕，1位原本要到日照中心上班，卻因被照顧者病情變化而停擺，有1位即將完訓預計上班。目前想成為居服員的照顧者多擔心能否適應職場，且擔心身體負荷與責任，希望較少工時，不希望全職。

陳景寧說，目前靈糧堂北區8家日照中心合作，願意提供友善環境與彈性工時，搭配家照社工3至6個月的陪伴支持服務，可增加照顧者為照服員到日照中心服務的意願。靈糧堂表示，與家總合作是看見讓家屬藉由工作再次找到價值或意義或生活動力，是非常有價值的事情，知道照顧者的照顧及時間壓力，所以友善的彈性工時對照顧者非常有助力，而願意推動彈性工時或工作再設計 ，這些支持會是推動此計畫的力量。

陳景寧說，該計畫會持續推動，未來將研擬規畫照顧者的就業資料庫，了解照顧者的就業問題，並讓職場環境、工時更有彈性，再加以媒合，期望成為一個模範可以推廣至全國。

衛福部長照司副司長吳希文說，衛福部目前與家總合作「互助喘息」計畫，鼓勵被照顧者到日照中心，讓照顧者能夠休息，當然照顧者也能經過培訓成為照服員，往後不論是倒日照中心服務，或成為家庭托顧員，可以在家庭內可以照顧家中的長者，也能照顧其他的失能長輩，此均是衛福部正在推動的政策。

吳希文說，衛福部推動許多政策，為希望照顧者多利用長照服務、日照中心，藉由專業照顧減輕照顧者負擔，希望照顧者「照顧不離職」，不因照顧工作而必須辭職，或是想外出工作，也能成為照服員，一方面回到職場，也能同時兼顧家人照顧。