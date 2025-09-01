威廉．透納特展 65歲以上觀眾購票半價

今夏口碑爆棚的藝術大展「威廉．透納特展：崇高的迴響」在中正紀念堂展出，108件來自英國泰德美術館的珍貴館藏，包含80幅是登上英鎊封面的偉大畫家威廉．透納的油畫、水彩與素描，另有28件是頂尖當代藝術家作品。

約翰．亞康法的錄像作品「眩暈之海」，與美術館為特展而製作的「約瑟夫．馬洛德．威廉．透納：展翅高飛」紀錄片，透過三面螢幕與實地走訪的影像與透納的藝術生涯展開對話，被盛讚為展覽必看展件。

主辦單位聯合數位文創指出，此次展覽受台灣觀眾青睞，65歲以上觀眾在現場購票可享半價優惠，詳情可見橘世代LINE社群。

為讓藝術愛好者能將透納畫作之美永遠收藏，主辦單位規畫多款展覽限定商品，其中以透納的經典畫作為靈感設計、厚實質感搭配大容量設計的吊飾帆布袋組相當受歡迎，附贈的TATE LOGO小吊飾頗吸睛。

還有與黑沃咖啡合作推出台灣限定濾掛咖啡組，擇定4幅經典畫作搭配4款獨特咖啡香，用一杯咖啡時間，享受專屬的藝術時光。

威廉．透納特展在中正紀念堂一、二展廳持續至10月12日，購票可上udn售票網或電洽專線（02） 26491688。