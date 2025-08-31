快訊

對等關稅變數使億萬富豪不敢躁進 7月存款比重掛47.4%高點

北師美術館化身機場大廳 以作品展開未知旅程

中央社／ 台北31日電

如將機場美術館融為一體，北師美術館現正展出「亂流：半睡飛行夢」展，來自南韓、香港、台灣等地的9名藝術家帶來作品，以機場為展覽出發情境，透過作品展開未知旅程。

「亂流：半睡飛行夢」為北師美術館與國家文化藝術基金會「策展人培力＠美術館」合作成果，策展人張文豪、黃羿瑄及黃銘樂以「天空、飛行、航空、機場」為出發點，探討當代飛行經驗如何體現於個人的身體、情感及記憶，同時也思索航空科技如何重塑社會景觀與在地文化。

北師美術館透過新聞稿表示，策展緣起於一句英文諺語The sky's the limit（無可限量、一切皆有可能），象徵人類對天空無盡的想像與追求自由、進步的渴望。然而策展團隊反轉這句樂觀口號為The Limit's theSkies（極限就是天空），提出新疑問：「在全球流動成為日常的此刻，我們是否仍能以不同視角凝望同一片天空？」

展覽自1樓大廳台灣藝術家張庭甄的「祝福是不幸的尾巴」系列作品開始，作品「出發——抵達」如機場的航班顯示器，不停滾動的資訊則是虛構的太空垃圾起降時間，藝術家另結合聲音裝置「空中的黑皮歌」與虛擬報刊「月界日報」，創造出類機場的平行時空。

香港藝術家李鈺淇的動畫裝置「把我的眼睛沉入你的眼睛」，則結合飛機窗景與多頻道動畫，從第一人稱視角重現飛機窗外的流動景象，並將飛行過程中個人的情感流動加以視覺化，動畫中時而速寫場景、時而色彩斑斕的抽象畫面，模糊了外在現實與內在情緒的界線。

「亂流：半睡飛行夢」即日起於北師美術館展出至11月2日，展期內也將安排多場跨域講座與放映活動，詳情請見北師美術館官方社群。

