荷爾蒙陽性乳癌復發變三陰性 健保新藥逆轉病情

40多歲的Emily在2年前例行篩檢，被診斷第2期荷爾蒙陽性乳癌，勇敢接受治療，病情一度穩定，今年發現轉移，甚至變為三陰性乳癌，經健保新藥治療2次，腫瘤縮小，她重拾笑容。

乳癌是台灣女性最常見的癌症之一，根據衛生福利部資料，每年有逾萬名婦女罹患乳癌。

擔心復發的恐懼感，是乳癌患者共同的心理壓力。「出了診間，你們就是正常人。」這是台大醫院一般外科主治醫師楊雅雯常常掛在嘴邊，鼓勵乳癌病患重返生活的一句話。

「你們歷經這麼多辛苦的治療，也比其他人更懂得珍惜，且擁有更寶貴的人生經歷。」楊雅雯今天透過新聞稿提醒，完成治療的乳癌患者不需要過度擔憂，應將回歸正常生活步調視為治療的重要目標。隨著治療持續進步，即使不幸復發，只要規律服藥，定期追蹤，病程仍可獲得控制。

一向重視健康、2年前例行篩檢，被診斷出第2期荷爾蒙陽性乳癌的Emily，就是最好的例子，她是醫護團隊眼中的模範病人，面對病魔來襲，她勇敢接受手術、化療與荷爾蒙藥物治療，且按時回診、配合醫囑，不料在今年被發現癌細胞轉移，腫瘤型別更是轉變為三陰性乳癌。

病理報告進一步確認Emily的癌細胞屬於HER2弱陽性，經醫師評估，安排她使用已有健保給付的新一代抗體藥物複合體（ADC），經過2次療程，腫瘤縮小，左側肋膜積水也有改善，呼吸變得順暢，目前病情穩定控制，她也逐漸走出心靈的陰霾，重拾與病魔對抗的信心。

與歐美國家不同，台灣乳癌患者呈現2個發病高峰，分別落在45至49歲與60至64歲。楊雅雯指出，這可能與基因相關，也與飲食西化、生活型態轉變有關，例如抽菸、飲酒、運動不足、情緒壓力以及荷爾蒙變化等因素。乳癌早期通常沒有明顯疼痛症狀，定期篩檢非常重要。

國健署今年起擴大公費乳癌篩檢，從原本45至69歲女性，放寬為40歲至74歲婦女。台北慈濟醫院血液腫瘤科主治醫師楊牧峻呼籲，務必定期接受乳癌篩檢，才能早期發現、及早治療，早期乳癌預後通常都很好，即便遇到困難，也不要放棄，因為醫療真的進步非常多。

楊牧峻說，乳癌治療進展迅速，健保今年起給付的ADC藥物是其中之一，結合標靶與化療特性精準攻擊癌細胞，帶動旁觀者效應殺死鄰近癌細胞，助攻克服腫瘤異質性。這項治療突破傳統分類限制，對占所有乳癌一半的HER2弱陽性個案有療效，有助推動更精準個別化治療。