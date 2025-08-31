百日藝術串連落幕 八方藝術節用跨國創作說「共融」

首屆「八方藝術節」31日於國立台灣美術館圓滿落幕。「八方藝術節」從五月一路串聯來自美洲、非洲、歐洲到亞洲的藝術家，展現不同文化的創作語彙，也讓台灣藝文舞台化為跨國共融的交流平台。

總策展人賴慕芬指出，「八方藝術節」由國美館壹元書院、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心，以及台中YMCA共同策劃，策展核心在於「跨域、共融、地方連結」。

賴慕芬表示，九組11位藝術家接力展出，包括新加坡黃意會、荷蘭黎幼那與父親黎宗裕、美國畢森德與台灣陳映潔、埃及媳婦馮孝英，以及台灣的黃文棟、張秀燕、廖芳乙、水墨名家袁之靜與宋朝天目研究者邵椋揚。

作品涵蓋了雕塑、陶藝、油畫、膠彩、水墨及裝置，呼應「八方」的主題，呈現世界藝術在台灣交會的火花。

今天的閉幕式特別規劃三場表演，呈現文化交融的生命力。出生象牙海岸、成長於法國的鄺老師，以自製電吉他演繹法國樂曲，為活動揭開序幕；日本舞踊大河流台灣支部，展現長年培育新住民成為專業舞踊人才的成果。

東勢春天女性成長協會新住民姐妹，則帶來活力十足的印尼傳統舞蹈，舞步層次鮮明，舞出異國熱情。三場表演，象徵藝術跨越疆界，也呼應藝術節「共融共榮」的精神。

閉幕式貴賓雲集，包括國美館館長陳貺怡、前總統府資政廖了以、台中市文化局副局長曾能汀，以及長期關注新住民議題的台灣引興董事長王慶華。陳貺怡致詞時指出，新住民及新二代人口已超過百萬，國美館致力於推動「文化平權」，讓多元族群在國家級美術殿堂都有發聲與展現的機會。