快訊

家人哭泣悲痛不已！中壢民宅大火釀5死 相驗結果都是這原因致死

百日藝術串連落幕 八方藝術節用跨國創作說「共融」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
東勢春天女性成長協會新住民姐妹，帶來活力十足的印尼傳統舞蹈。記者宋健生／攝影
東勢春天女性成長協會新住民姐妹，帶來活力十足的印尼傳統舞蹈。記者宋健生／攝影

首屆「八方藝術節」31日於國立台灣美術館圓滿落幕。「八方藝術節」從五月一路串聯來自美洲、非洲、歐洲到亞洲的藝術家，展現不同文化的創作語彙，也讓台灣藝文舞台化為跨國共融的交流平台。

總策展人賴慕芬指出，「八方藝術節」由國美館壹元書院、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心，以及台中YMCA共同策劃，策展核心在於「跨域、共融、地方連結」。

賴慕芬表示，九組11位藝術家接力展出，包括新加坡黃意會、荷蘭黎幼那與父親黎宗裕、美國畢森德與台灣陳映潔、埃及媳婦馮孝英，以及台灣的黃文棟、張秀燕、廖芳乙、水墨名家袁之靜與宋朝天目研究者邵椋揚。

作品涵蓋了雕塑、陶藝、油畫、膠彩、水墨及裝置，呼應「八方」的主題，呈現世界藝術在台灣交會的火花。

今天的閉幕式特別規劃三場表演，呈現文化交融的生命力。出生象牙海岸、成長於法國的鄺老師，以自製電吉他演繹法國樂曲，為活動揭開序幕；日本舞踊大河流台灣支部，展現長年培育新住民成為專業舞踊人才的成果。

東勢春天女性成長協會新住民姐妹，則帶來活力十足的印尼傳統舞蹈，舞步層次鮮明，舞出異國熱情。三場表演，象徵藝術跨越疆界，也呼應藝術節「共融共榮」的精神。

閉幕式貴賓雲集，包括國美館館長陳貺怡、前總統府資政廖了以、台中市文化局副局長曾能汀，以及長期關注新住民議題的台灣引興董事長王慶華。陳貺怡致詞時指出，新住民及新二代人口已超過百萬，國美館致力於推動「文化平權」，讓多元族群在國家級美術殿堂都有發聲與展現的機會。

賴慕芬強調，本屆八方藝術節不僅是一場藝術展覽，更是一個文化交流平台。藝術家與新住民朋友透過藝術彼此理解、彼此連結，象徵在地與世界的對話。未來將持續以公開甄選的機制，邀請更多創作者參與，讓藝術與社會共融共榮，讓善意持續在世界流轉。

日本舞踊大河流台灣支部，展現長年培育新住民成為專業舞踊人才的成果。記者宋健生／攝影
日本舞踊大河流台灣支部，展現長年培育新住民成為專業舞踊人才的成果。記者宋健生／攝影
首屆「八方藝術節」31日於國立台灣美術館圓滿落幕。記者宋健生／攝影
首屆「八方藝術節」31日於國立台灣美術館圓滿落幕。記者宋健生／攝影
「八方藝術節」串聯美洲、非洲、歐洲及亞洲藝術家，展現不同文化的創作語彙。記者宋健生／攝影
「八方藝術節」串聯美洲、非洲、歐洲及亞洲藝術家，展現不同文化的創作語彙。記者宋健生／攝影
國美館致力推動「文化平權」，讓多元族群在國家級美術殿堂都有展現機會。記者宋健生／攝影
國美館致力推動「文化平權」，讓多元族群在國家級美術殿堂都有展現機會。記者宋健生／攝影

新住民 藝術節 藝術家

延伸閱讀

七股鹽路去旅行！2025一見雙雕藝術季×胖鯊魚鯊西米超萌登場

共度浪漫夜 東海藝術商圈「爵士音樂美食節」盛大登場

市場融合藝術 「水源之心」披上台北色彩重生

多元文化嘉年華 連江縣長王忠銘龍袍扮相出席

相關新聞

川普傳死訊？白宮闢謠稱僅「慢性靜脈功能不全」 醫：高危險族群要小心

高齡79歲的美國總統川普，屢屢被傳身體健康狀況出問題，近日網路更瘋傳「川普死了」。白宮發言人出面闢謠，總統在接受全面醫療...

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時30分針對全台12縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

中醫診所也可設置超音波…提高針灸診療準確性 衛福部：最快年底上路

醫用超音波的應用日益普及，韓國的「韓醫學」歷經長達10年法律訴訟，終於在去年成功爭取到合法使用超音波的權利。衛福部中醫藥...

全球進入地震活躍期 台灣50年內發生規模7以上地震機率曝光

今年全球規模6至7地震發生頻繁，前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋推估，全球已進入地震活躍期。中央氣象署地震測報中心主任吳健...

高溫上看36度！周三低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

未來1周持續高溫炎熱、午後注意雷陣雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天午後南部、中部山區慎防局部大雨，周三、周四有低壓往...

本週多午後雷陣雨 9月2日起冷心低壓再襲全台大雨

氣象署表示，未來一週天氣主要以午後雷陣雨為主，明天至9月4日有局部大雨，其中2日至4日冷心低壓通過，大雨範圍幾近全台；9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。