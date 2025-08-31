高溫上看36度！周三低壓北上 午後雷陣雨增強且範圍擴大

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周持續高溫炎熱、午後注意雷陣雨。聯合報系資料照

未來1周持續高溫炎熱、午後注意雷陣雨，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天午後南部、中部山區慎防局部大雨，周三、周四有低壓往北到琉球群島或日本，屆時台灣午後雷陣雨會變得更明顯，且降雨範圍擴大。

今天北部、中部午後有明顯熱對流，屏東雨量更逾60毫米，根據氣象署統計，今天0時至下午5時50分，屏東萬巒鄉赤山累積雨量高達92.5毫米、屏東泰武鄉舊泰武45.5毫米、台中和平區雪山東峰累積雨量也有37.5毫米。

劉沛滕說，目前台灣東側為高壓環境，但未來1周逐漸往東移動，導致台灣上空午後熱對流發展明顯，因此今天午後西半部山區都有熱對流發展。

隨著太平洋高壓東退，台灣南邊，也就是南海及菲律賓東方海面是相對低壓，未來1周可能有新的熱帶擾動，預計周三、周四會有低壓逐漸往北到琉球群島或日本一帶，屆時台灣午後雷陣雨會變得更加顯著。

劉沛滕指出，明（9月1日）天氣以午後雷陣雨為主，夜間及清晨西半部有零星降雨，午後南部、中部山區有局部大雨。

周二至周四（9月2至4日）恆春半島整天有不定時降雨，午後雷雨強度增強，降雨範圍也明顯擴大，西半部、東半部山區易有雷陣雨，甚至有局部大雨發生機率。

周五至周日（5至7日）午後雷雨範圍縮小，但西半部、東半部山區仍為好發區域，台灣東南側有低低壓雲系可能發展，屆時台東、恆春半島有局部降雨。

溫度部分，劉沛滕表示，未來1周高溫炎熱，大台北地區、中南部近山區高溫上看36度，中午前後以外線指數偏高，呼籲民眾外出需留意防曬。

