本週多午後雷陣雨 9月2日起冷心低壓再襲全台大雨

氣象署表示，未來一週天氣主要以午後雷陣雨為主，明天至9月4日有局部大雨，其中2日至4日冷心低壓通過，大雨範圍幾近全台；9月3日前後預估將有熱帶低壓生成、朝日本移動。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天午後雷陣雨範圍主要在西半部地區及東半部山區，基隆北海岸、東半部及恆春半島可能會有不定時短暫雨；午後在南部地區及中部山區留意局部大雨。

劉沛滕表示，9月2日至4日冷心低壓在台灣上空，再加上高壓東退，天氣不穩定，各地都有午後雷陣雨，且有局部大雨發生；9月5至7日南方低壓帶水氣北移，西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

氣溫方面，劉沛滕說，未來一週各地高溫約攝氏32至34度，主要是午後雲層發展較快及雷陣雨雨勢較大，整體感覺高溫會較過去一週略低一些。

劉沛滕提到，預估9月3日前後在菲律賓東方海面可能會有熱帶性低氣壓生成，路徑預測將往日本九州方向移動，目前增強趨勢不明顯，若成颱會是今年第15號颱風「琵琶」，對台灣沒有直接影響。

不過，劉沛滕指出，預估9月5日之後菲律賓東方海面還有一個熱帶系統發展，不排除也有機會增強為熱帶低壓，下週末可能會為台東、恆春半島帶來局部雨勢；目前預報不確定性高，是否會成颱仍需再觀察。