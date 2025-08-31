慢性腎病莫輕忽「皮蛇」 洗腎風險恐倍增

對慢性腎臟病患者來說，俗稱皮蛇的「帶狀疱疹」不是小病，可能會加速腎功能惡化，醫師提醒，皮蛇引發全身性發炎反應，會使腎功能惡化，進展到末期腎病、洗腎風險高出1.36倍。

根據台灣腎臟醫學會2023年腎病年報顯示，慢性腎臟病（CKD）盛行率約為12%，約有超過200萬人受到影響，接受透析治療的人數持續超過9萬人，除了注意「糖心腎」共病發生風險，帶狀疱疹也是慢性腎臟病患者不容小覷的傳染病。

台北市立萬芳醫院副院長、腎臟內科主治醫師許永和今天告訴中央社記者，因慢性腎臟病患者免疫較低落，更容易感染病毒，皮蛇就是明顯例子，腎病患者罹患帶狀疱疹風險比無腎病者高出1.4倍；若腎友合併糖尿病、高血壓等共病，風險達1.65倍，腎臟移植者長期服用免疫抑制劑，風險恐超過9倍。

健保資料庫分析發現，患有帶狀疱疹的慢性腎臟病有更高洗腎風險，許永和表示，與未感染帶狀疱疹的慢性腎病患者比較，腎臟病患者一旦感染帶狀疱疹，病毒引發全身性發炎反應可能加劇腎功能惡化，進而加速進展至末期腎病、洗腎，風險高出1.36倍。

皮蛇不僅造成劇烈神經疼痛，還會影響食慾、睡眠、血壓穩定，間接影響透析穩定性，導致反覆住院、病情惡化。許永和表示，美國研究顯示，末期腎病患者因皮蛇住院發生率是一般人20倍，患者住院後2年內死亡率達51%。對腎病患者來說，皮蛇不是小病，是可能致命重大風險。

面對風險，預防勝於治療，許永和建議，腎病患者日常就應該打造免疫力防火牆，包含規律作息、足夠睡眠、均衡飲食、適度運動，維持良好免疫功能，保持整體健康。同時避免抽菸喝酒與藥物濫用，避免加重腎負擔，同時控制好慢性疾病，減少共病風險。

另外，「以醫師角度來看，若經濟許可，我們會鼓勵慢性腎病患者自費施打疫苗」，許永和說，帶狀疱疹疫苗是值得的健康投資，降低感染、住院與死亡風險，更能避免腎臟功能進一步惡化。