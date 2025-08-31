因應物價 航空人員體檢證書費擬調漲至400元

因應物價調整，交通部民用航空局預告調漲相關航空人員體檢證書費，從原本的新台幣250元擬調漲至400元。根據往例，如果預告期滿，外界沒有意見，最快今年底可上路。

民航局預告「航空人員體格檢查標準」第7條修正草案，根據草案內容，為了符合規費法規定，定期檢討費用或成本變動趨勢及消費者物價指數變動情形，因此將調漲申請核發及換、補發航空人員體格檢查及格證的證書費，以適時反映政府服務成本及物價水準變動情形。

草案指出，航空人員應於執業時隨身攜帶由民航局核發體格檢查及格證（體檢證），申請核發及換、補發體檢證者，應繳納證書費，並將從原本的250元調漲至400元。

根據往例，如果外界沒有意見，預告期滿相關修正草案就可以上路，因此若外界沒有意見，最快今年底航空人員體檢證書費就可能調漲。

航空人員體格檢查標準中規定，適用對象包含民航運輸駕駛員、從事民用航空運輸業及普通航空業商務專機業務商用駕駛員、多組員飛機駕駛員、學習駕駛員、自用駕駛員、從事普通航空業商務專機以外業務商用駕駛員、自由氣球商用駕駛員、滑翔機商用駕駛員、飛艇商用駕駛員、飛航工程師、飛航管制員、飛航教師等。