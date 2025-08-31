川普傳死訊？白宮闢謠稱僅「慢性靜脈功能不全」 醫：高危險族群要小心

高齡79歲的美國總統川普，屢屢被傳身體健康狀況出問題，近日網路更瘋傳「川普死了」。白宮發言人出面闢謠，總統在接受全面醫療檢查後，發現有慢性靜脈功能不全的狀況。台安醫院心臟血管外科主任袁明琦表示，這是常見的血管退化疾病，多見於中老年人，不過肥胖、三高、慢性病患者也要小心容易患病。

「血管彈性疲乏，就跟皮膚鬆弛、頭髮變白一樣，都是老化現象。不過，久站工作者、肥胖族群、長期服用血壓用藥者以及接受化療患者，會加速靜脈退化或鬆弛。」袁明琦說，慢性靜脈功能不全並非老年人專利，讓何會造成血液循環不良的壞習慣，都會讓血液積在下肢，出現小腿及腳踝腫脹、皮膚刺癢，皮膚色素沉澱等症狀。

川普出席活動時，多次被拍到手背出現大面積瘀青，最近則是腿部腫脹受到外界關注。袁明琦指出，慢性靜脈功能不全是因為血液循環不佳所引起，四肢末梢容易出現瘀傷、下肢腫脹。不過，這種靜脈疾病屬於良性，常見於中高齡，只是看病情嚴重程度，通常不危及生命，但重度則可能併發血栓。

當血液無法順利回流而在下肢血管滯留時，會讓靜脈壓力升高，進而引發水腫、色素沉著、搔癢感等。「有些人血液循環不佳、失去血液調節功能，經常小腿抽筋。」袁明琦提醒，可藉由運動、飲食改善，包括避免熬夜、菸酒、久站久坐，肥胖者則要控制體重，超重會對下肢造成更多壓力。

要預防慢性靜脈功能不全提早找上門，充足睡眠、規律運動、均衡飲食不可少。另外，要記得「多喝水」保持血液的正常濃度、促進新陳代謝。袁明琦強調，水補足了，有助於血液循環的順暢；而補水的同時，要降低糖分攝取，少喝含糖飲料，高血糖會損害血管、讓血管老化。