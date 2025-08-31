快訊

南投杉林溪種6千株波波草 秋季嫣紅美景如秘境

中央社／ 南投縣31日電

杉林溪森林生態渡假園區今年特別規劃種植6000株「波波草」，紅綠交錯的波波草地景9月登場，植株將隨天氣漸涼逐步轉紅，放眼群山雲霧縹緲，點綴嫣紅波波草，猶如走進秘境。

占地40公頃的杉林溪森林生態渡假園區海拔1600公尺，四季花期不斷，園方去年起少量種植「波波草」，今年擴大規劃種植6000株，準備迎接旅人走入夢幻秋日美景，園方今天表示，紅綠交錯的波波草地景9月登場，預計持續至11月上旬，彷彿將整片山林染上紅暈。

杉林溪園區表示，波波草又名「掃帚草」，園區種植的波波草株形修長、獨具風姿，隨風搖曳彷彿在山谷間輕舞，隨天氣漸涼，植株將逐步轉紅，今年更結合波波草花區與即將轉色的水杉林，營造秋季限定美景，除波波草，園內還有松瀧岩瀑布、森林步道與四季花卉。

園區表示，園內四處有台灣蝴蝶戲珠花，8月至9月鮮紅果實成熟，吸引眾多鳥類覓食，包含白耳畫眉、冠羽畫眉、紋翼畫眉、繡眼畫眉、藪鳥等，果實飽滿的台灣蝴蝶戲珠花群，如同鳥類露天餐廳，近距離加上望遠鏡輔助，遊客將可享受獨特且深度賞鳥體驗。

