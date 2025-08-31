快訊

找到「治癒心碎」的秘密！英實驗揭2招可望改善心臟功能

聽新聞
0:00 / 0:00

中醫診所也可設置超音波…提高針灸診療準確性 衛福部：最快年底上路

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
中醫藥司司長蘇奕璋表示，超音波協會及中醫師全聯會建立良好溝通共識，中醫師使用超音波的訓練規畫已啟動。記者廖靜清／攝影
中醫藥司司長蘇奕璋表示，超音波協會及中醫師全聯會建立良好溝通共識，中醫師使用超音波的訓練規畫已啟動。記者廖靜清／攝影

醫用超音波的應用日益普及，韓國的「韓醫學」歷經長達10年法律訴訟，終於在去年成功爭取到合法使用超音波的權利。衛福部中醫藥司司長蘇奕璋今天參加「第21屆國際東洋醫學學術大會」時表示，中醫師全聯會正啟動如何運用超音波進行診療的訓練，目前已經進行了多次教育課程，盼在年底上路。

蘇奕璋強調，任何醫療檢查工具的使用，最終都回到「以民眾的照顧為中心」，整合預防、保健及醫療，衛福部也會加速推動中醫師使用超音波工具的政策推動與實際應用，克服徒手觸診的極限。超音波引導介入治療是醫學界努力推廣的新趨勢，也代表了中醫師的實戰轉型，可第一時間迅速辨識病情。

而在適法性的部分，目前法規上並無明顯障礙，蘇奕璋說，讓專業醫師使用醫用超音波是正確方向，有助於整個醫療或照護團隊更有效能，未來對於長照、偏鄉和居家醫療資源不足的地區，可提升診療的精確性，減少誤診風險。不過，影像判讀技巧需要持續研習、訓練、累積經驗。

超音波影像提供了「可視化的望診」，宛如另一種導航雷達，幫中醫師找到下手的點，解決慢性痠痛與筋膜沾黏、婦科疾病等。蘇奕璋指出，在針灸或推拿整護的協助，超音波可以精準判斷患者有無骨折、掌握軟組織損傷的程度，確認後再施針。如果患者不適合中醫療程，就趕快轉介西醫進行手術或是其他處理。

中醫師已開放使用X光、抽血檢驗等工具，超音波的開放目的同樣是為了病人健康把關，而非僅為中醫師本身。蘇奕璋說，超音波協會與中醫師全聯會已有良好溝通共識，正積極努力推動開放使用；中醫師學習醫用超音波的教育訓練也已經多次啟動，其普及性需配合中醫師全聯會的協商與進展，希望今年有機會上路。

善用影像醫學的工具，能提供病人完善安全的醫療品質，也象徵科學中醫邁進新里程碑。蘇奕彰表示，視覺化的超音波工具，提升了診斷的準確性，也讓中醫師在治療策略有更多的選擇，包括促進中西醫合作，造福更多病患。

中醫 醫師 超音波

延伸閱讀

開放中醫超音波檢查 衛福部：今年有望上路

超音波萃取紅龍果高值化轉生術

媽媽餵爭議延燒⋯奶粉業者喊告 中醫師：乳糖非蔗糖且對腦部發展有益

中醫師發願建廟台南開天聖明宮 今年21人上醫學系來還願

相關新聞

川普傳死訊？白宮闢謠稱僅「慢性靜脈功能不全」 醫：高危險族群要小心

高齡79歲的美國總統川普，屢屢被傳身體健康狀況出問題，近日網路更瘋傳「川普死了」。白宮發言人出面闢謠，總統在接受全面醫療...

雨勢升級！12縣市豪大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午15時30分針對全台12縣市發布豪雨特報，恐一路下到晚上。

中醫診所也可設置超音波…提高針灸診療準確性 衛福部：最快年底上路

醫用超音波的應用日益普及，韓國的「韓醫學」歷經長達10年法律訴訟，終於在去年成功爭取到合法使用超音波的權利。衛福部中醫藥...

全球進入地震活躍期 台灣50年內發生規模7以上地震機率曝光

今年全球規模6至7地震發生頻繁，前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋推估，全球已進入地震活躍期。中央氣象署地震測報中心主任吳健...

現象級韓國作家台灣講座首獻2025南國漫讀節 朴相映親曝創作心路笑看人生

「2025南國漫讀節」已正式開跑。身為台灣最具指標性閱讀活動的2025南國漫讀節

雨區擴大！11縣市大雨特報 防雷擊、強陣風

中央氣象署下午14時55分針對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市山區、屏東縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。