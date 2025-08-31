中醫診所也可設置超音波…提高針灸診療準確性 衛福部：最快年底上路

醫用超音波的應用日益普及，韓國的「韓醫學」歷經長達10年法律訴訟，終於在去年成功爭取到合法使用超音波的權利。衛福部中醫藥司司長蘇奕璋今天參加「第21屆國際東洋醫學學術大會」時表示，中醫師全聯會正啟動如何運用超音波進行診療的訓練，目前已經進行了多次教育課程，盼在年底上路。

蘇奕璋強調，任何醫療檢查工具的使用，最終都回到「以民眾的照顧為中心」，整合預防、保健及醫療，衛福部也會加速推動中醫師使用超音波工具的政策推動與實際應用，克服徒手觸診的極限。超音波引導介入治療是醫學界努力推廣的新趨勢，也代表了中醫師的實戰轉型，可第一時間迅速辨識病情。

而在適法性的部分，目前法規上並無明顯障礙，蘇奕璋說，讓專業醫師使用醫用超音波是正確方向，有助於整個醫療或照護團隊更有效能，未來對於長照、偏鄉和居家醫療資源不足的地區，可提升診療的精確性，減少誤診風險。不過，影像判讀技巧需要持續研習、訓練、累積經驗。

超音波影像提供了「可視化的望診」，宛如另一種導航雷達，幫中醫師找到下手的點，解決慢性痠痛與筋膜沾黏、婦科疾病等。蘇奕璋指出，在針灸或推拿整護的協助，超音波可以精準判斷患者有無骨折、掌握軟組織損傷的程度，確認後再施針。如果患者不適合中醫療程，就趕快轉介西醫進行手術或是其他處理。

中醫師已開放使用X光、抽血檢驗等工具，超音波的開放目的同樣是為了病人健康把關，而非僅為中醫師本身。蘇奕璋說，超音波協會與中醫師全聯會已有良好溝通共識，正積極努力推動開放使用；中醫師學習醫用超音波的教育訓練也已經多次啟動，其普及性需配合中醫師全聯會的協商與進展，希望今年有機會上路。

善用影像醫學的工具，能提供病人完善安全的醫療品質，也象徵科學中醫邁進新里程碑。蘇奕彰表示，視覺化的超音波工具，提升了診斷的準確性，也讓中醫師在治療策略有更多的選擇，包括促進中西醫合作，造福更多病患。