現象級韓國作家台灣講座首獻2025南國漫讀節 朴相映親曝創作心路笑看人生

「2025南國漫讀節」已正式開跑。身為台灣最具指標性閱讀活動的2025南國漫讀節，今年以「跟著○△~ 去旅行」為主題，結合趣味的幾何符號象徵屏東的山巒、海景與人文元素，展開超過40場的主題講座、名人走讀與互動工作坊等豐富活動。南國漫讀節再度與國際接軌，首日開幕活動中邀請到南韓當紅作家朴相映來台，以「愛情裡最難的是什麼？朴相映帶你面對最真實的自己」為題進行分享，同時這亦是朴相映在台灣的首場講座，對作家、南國漫讀節2025活動皆別具意義。

1988年出生、現年37歲的朴相映（Sang Young Park）擁有多部暢銷小說，他最知名的著作《在熙，燒酒，我 還有冰箱裡的藍莓與煙》曾入圍國際布克獎與都柏林文學獎，並曾被改編為電影《在熙的男，朋友》，版權更在全世界售出超過30國；其他著作包含《信任的模樣》與《無人知曉的藝術家之淚與宰桐義大利麵》。

南國漫讀節2025首日開幕活動中邀請到南韓新銳作家朴相映上場，這亦是朴相映在台首場講座，展現對屏東縣政府與作家的雙重意義。圖／記者林士傑攝影

在講座中朴相映先介紹了《在熙，燒酒，我，還有冰箱裡的藍莓與煙》的小說主角與時代背景。他先陳自己是在大邱出生，直到大學才前往首爾就讀，大學生活在外租屋，朋友們會一同喝酒、分享家鄉媽媽做的飯菜，而書中的男同志的男主角，與異性戀的女主角也是如此一般，像代理家人般度過了大學生活。

座談中主持人分享觀察並提問：時間（在小說）中扮演了重要角色並對愛情發生影響，那麼愛情關係會否以不同形式跨越時間而延續呢？朴相映則以佛教概念回應，認為不該對分開這麼執著，用整個人生看待的話，每一個階段的人生都要面對離別、都要去克服，而他最重要就是活在當下。他並幽默分享觀察，韓國社會有個潛規則，女性結婚後會將重心從原有人際關係轉換至家庭，但朴相映則認為好朋友就是好朋友，難道結婚後就是被送去了「結婚之（孤）島」嗎？他進一步指出，女主角在熙是他看過很多女性朋友的縮影，也讓他感嘆：「我們的緣分是不是已經到了？」有點遺憾。

南韓作家朴相映。圖／記者林士傑攝影

但此時他話鋒一轉，表示在來台前幾天又與一位異性朋友重逢，並像重返二十歲時期一樣地相處，以此來看某個因緣也會在意象不到的形式回來，主持人則幽默追問「又下島了？」朴相映則展現黑色幽默妙答，「對，有些人回來了，過了40歲回來的人更多。」引發台下一陣莞爾。

由於小說中不時將首爾、曼谷的場景寫入情節，朴相映在座談中也對此回應，大城市對少數足群的包容與多元性是他將其寫入的原因之一，雖然故事情節是虛構的，但場景多數是他實際前往；他並提到之所以未將台灣（台北）寫入書中是因為不常來，但台灣今年已到訪兩回，本次活動前一天他並在屏東散步，感覺有點像他的故鄉大邱，同時他的出版品也是唯一每一部都被翻譯成中文，因此台灣對他來說是有點像故鄉、有點像朋友的地方，並表示希望讀者也能喜歡他的書，看見「大都市」少數民族是如何談戀愛、維持他們的愛情。

講座結束後朴相映並與聽眾們留下珍貴合影畫面。圖／記者林士傑攝影

朴相映在講座結束後為讀者們簽書、大排長龍。圖／記者林士傑攝影

朴相映風趣的談吐頻頻令現場無分性別的全齡聽眾會心一笑。圖／記者林士傑攝影

2025南國漫讀節系列活動已經展開，9至10月的講座活動將邀請包含葉怡蘭、李惠貞、林立青、魏兆廷、Dato等合計共50位作家、文化名人共襄盛舉；5場走讀與2場工作坊則將走出屏東市中心，前進包含九如、內埔、恆春、佳冬與里港等地，一同踏訪屏東各地鄉鎮的多元人文與風土樣貌。欲知更多活動細節，則可瀏覽屏東縣政府文化處Facebook粉專，取得最新資訊。相關報名連結請上 https://linktr.ee/readinginpt 。