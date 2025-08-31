開放中醫超音波檢查 衛福部：今年有望上路

韓國的韓醫已導入超音波檢查，衛福部也研擬開放中醫師使用超音波，目前正在協助教育訓練，今年有望推動上路；評估未來中醫使用超音波的應用方向，不排除有針灸與婦科領域。

成立50週年的國際東洋醫學會，今年在台灣舉行第21屆國際東洋醫學學術大會，這是台灣第6次舉辦，共有12場主題演講、78場邀約演講、獲選參與壁報96篇，規模為歷屆之最。來自韓國的大韓韓醫醫師協會會長尹星燦分享，韓醫自去年起可使用超音波為病患看診。

尹星燦說，台灣中醫2018年獲准合法使用X光、驗血、驗便等檢查項目，且皆由健保給付，韓醫積極追上，更進一步自去年起，韓國透過憲法法院的解釋，韓醫與西醫皆可操作相關儀器，將選擇權交還給民眾，允許韓醫比照西醫，合法使用超音波、腦波機、眼壓計等醫療設備。

衛生福利部中醫藥司長蘇奕彰會後接受媒體聯訪表示，比照韓國開放中醫師使用超音波檢查，目前已有相關規劃，各方建立良好溝通共識，正協助訓練中醫師使用超音波等檢查設備，整體規劃將依法進行，中醫師公會全國聯合會也積極配合推動，若一切順利，今年有機會開放。

蘇奕彰評估，未來中醫使用超音波的應用方向，不排除有針灸與婦科領域。他以民眾因運動或工作造成損傷為例，到中醫門診尋求針灸或推拿協助時，若能透過超音波了解是否骨折或軟組織損傷，就能更精準評估，決定是否適合施針，或應轉診至醫院進行進一步治療。

至於外界關注適法性問題，蘇奕彰說，目前應無爭議，現行在醫院執行超音波檢查者，許多也非醫師身分，而是其他合格的醫事人員；關鍵在於使用者是否具備專業知識與操作能力，因此訓練與專業能力培養格外重要，中醫師全聯會已啟動多次教育訓練。

以科學實證支持中醫的治療模式，運用大數據促進中西醫的整合治療，是台灣中醫藥界長期努力目標，中醫師全聯會理事長詹永兆表示，韓醫已合法使用超音波技術，反觀台灣從過去的領先地位退步為落後，呼籲政府盡速開放中醫使用超音波，以利民眾獲得更全面醫療照護。