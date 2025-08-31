八方藝術節跨國共融 讓善意與美感在台灣對話擴散
國立台灣美術館「八方藝術節」今天舉行閉幕式，會中邀請新住民等團體演出；主辦單位表示，藝術節未來持續推動，讓不同文化與藝術對話合作，盼台灣成為多元交流重要基地。
八方藝術節由國美館、高雄師範大學東南亞暨南亞研究中心、壹元書院與台中YMCA共同舉辦，活動有市集、藝展、講座、手作等，串聯藝術與人文，今天舉辦閉幕活動。
會中邀請東勢新住民團隊演出印尼傳統舞蹈，以及大河流日本舞踊台灣支部大河寬瑛團隊帶來的演出，呈現「跨國藝術共融」精神；國美館長陳貺怡、台中市政府文化局副局長曾能汀、前總統府資政廖了以等人皆出席。
陳貺怡接受媒體聯訪時表示，很高興國美館能成為「八方藝術節」重要舞台，透過展覽不僅呈現多元藝術風貌，更實踐文化平權與多元包容價值；將持續支持新住民藝術家與在地創作者跨國共融，讓藝術成為連結彼此的重要力量。
藝術節總策展人賴慕芬說，首屆八方藝術節以「跨域、共融、共榮、地方連結」為核心，邀集來自不同國家與文化背景的新住民藝術家，透過當代藝術呈現多元文化交融，更邀新住民參與主持與協力，讓藝術節成為新住民與本地觀眾共享平台。
她提到，未來藝術節將持續發掘，並邀請更多優秀創作者參與，推動不同文化與藝術形式對話合作，促使善意與美感在社會中持續擴散，並讓台灣成為多元文化交流重要基地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言