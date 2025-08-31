八方藝術節跨國共融 讓善意與美感在台灣對話擴散

一雙看似平凡的拖鞋，卻承載了27年來無數生命交鋒的瞬間！台大婦產科主治醫師施景中昨（30）日在臉書分享他開刀房的「戰鞋」，透露儘管自己向來愛乾淨，每次手術後都會清洗，但這雙陪伴他幾乎整個職業生涯的拖鞋，早已布滿一層深色污漬，那些其實都是無法徹底洗淨的「鮮血印記」。

2025-08-31 13:20