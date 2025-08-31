迪士尼公主音樂會 歐美音樂劇8歌手11月開唱

快訊

中央社／ 台北31日電

迪士尼「公主音樂會」華麗回歸，11月將在台北小巨蛋開唱，公主歌手從4名增加到8名，透過歌聲搭配LED播放迪士尼精華動畫畫面，重現「小美人魚」等動人旋律。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，這次音樂會製作卡司堅強，包括演出「冰雪奇緣」的艾莉莎‧福克斯（Alyssa Fox）、倫敦西區「美女與野獸」的寇特妮‧史特普爾頓（Courtney Stapleton）、「阿拉丁」首演卡司的伊莎貝爾‧麥卡拉（Isabelle McCalla）及奧莉薇雅‧唐納森（Olivia Donalson）等人。

兩位王子包括百老匯音樂劇「阿拉丁」首演卡司的亞當‧賈伯斯 （Adam Jacobs）和身兼節目製作人的亞當‧J‧李維 （Adam J. Levy）。曾獲百老匯世界獎「最佳音樂總監」的班傑明‧勞哈拉 （BenjaminRauhala） 擔綱音樂總監與鋼琴演奏，將帶著樂迷穿越迪士尼動人故事。

此外，韓劇女星朴真珠將首度訪台獻唱，她曾演出「嫉妒的化身」、「她的私生活」、「雖然是精神病但沒關係」到「那年，我們的夏天」等人氣韓劇，並獲得SBS演技大賞肯定；她在2016年「蒙面歌王」節目以「雨衣少女」驚豔全場，這次將以特別嘉賓身分在台演唱。

迪士尼「公主音樂會」將於11月1日及2日在台南文化中心、11月5日在台北小巨蛋演出。

