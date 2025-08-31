52歲男因小便冒泡意外揪出腎病變 醫：早篩早治顧腰子

台南一名52歲李姓男子生活作息正常，也沒有慢性疾病史，因此平常沒有接受健康檢查的習慣，但近期突發現小便有泡泡，趕緊到郭綜合醫院就診，檢查後竟發現其血壓及蛋白尿過高，確診高血壓合併腎病變，好在其腎功能還算正常，經藥物治療及飲食控制後，血壓、小便泡泡及蛋白尿已改善，腎臟預後風險也跟著改善。

郭綜合醫院腎臟內科醫師施得恩表示，根據流行病學研究，台灣慢性腎臟病盛行率達11.9%，估算有超過200萬人有慢性腎臟病，顯示慢性腎臟病嚴重影響國人健康，也造成醫療支出及經濟負擔的增加。

他提到，慢性腎臟病不等於末期腎病變，也不代表以後一定需要洗腎，且慢性腎臟病是可以預防及治療的疾病，且愈早介入及治療，預後愈好，雖慢性腎臟病初期常沒有症狀，但可透過定期篩檢，早期診斷早期治療。

施得恩也說，腎臟病篩以抽血檢查可得知腎絲球過濾率，尿液檢查則可知蛋白尿，依據腎絲球過濾率及蛋白尿便可以知道腎功能、腎臟病分期及其預後，再決定治療方向及目標；慢性腎臟病5大症狀包含泡泡尿、水腫、高血壓、貧血及疲倦等，民眾若有相關症狀應盡速接受檢查。

施得恩提醒，慢性腎臟病高風險族群包括糖尿病、高血壓、高血脂、抽菸、檳榔、急性腎損傷病史、持續性微觀血尿、心臟血管疾病、有家族腎臟病史、高尿酸血症與痛風、長期服用中草藥或止痛藥、過重、肥胖或代謝症候群等，呼籲高風險族群即使平常沒有症狀，仍應定期接受腎臟病篩檢。