聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
緬甸3月28日發生7.7強震，鄰國泰國曼谷市中心一棟興建中的大樓完全倒塌，數十名工人被埋。這起地震已造成至少144人死亡。圖／路透
緬甸3月28日發生7.7強震，鄰國泰國曼谷市中心一棟興建中的大樓完全倒塌，數十名工人被埋。這起地震已造成至少144人死亡。圖／路透

今年全球規模6至7地震發生頻繁，前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋推估，全球已進入地震活躍期。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，目前地震學上針對活躍期無相關定義，但台灣未來50年發生規模6.5以上地震機率有99%，大於規模7地震機率約54%，但不會有規模8以上地震。

郭鎧紋日前受訪時表示，今年2至3月地球屬平靜狀態，但3月28日緬甸發生地震後，地震活動明顯增加，今年以來全球已發生90起規模6以上地震，規模6至7地震則非常頻繁，顯示全世界已進入地震活躍期，預估未來規模8以上地震會很頻繁。

對此，吳健富說明，目前地震學上針對活躍期並無相關定義，人類觀測地震時間僅100多年，過去都是靠文字記載或考古觀測地震斷層，若要定義活躍期，就應設定一個觀測時間範圍、統計數據，像是近期地震頻繁，從1、200年來看可能只是其中一個高點，但不一定是活躍期。

吳健富指出，以台灣為例，1906年曾發生規模7.1梅山地震、1935年新竹至台中發生規模7.1地震，1964年也出現規模6.3的白河地震，以及1999年的921大地震等。

而近年較大規模地震也變多，像是2017年0211台南地震、2018年0206花蓮地震、2022年9月17日及18日的台東地震，當時不少人認為可能進入地震活躍期，但若將時間拉長至10年、20年或是50年又會有不同看法。

吳健富表示，綜觀來說地震無法預測，只能從斷層破裂長度來預估地震規模及未來幾年的錯動機率。若以台灣來看，未來50年發生規模6.5以上地震機率有99%，大於規模7地震機率有54%；由於台灣陸上斷層長度不夠，因此不會有規模8以上地震。

全球規模6以上地震頻繁。圖／中央氣象署提供
全球規模6以上地震頻繁。圖／中央氣象署提供

主任 規模 921大地震

全球進入地震活躍期 台灣50年內發生規模7以上地震機率曝光

今年全球規模6至7地震發生頻繁，前中央氣象局地震測報主任郭鎧紋推估，全球已進入地震活躍期。中央氣象署地震測報中心主任吳健...

