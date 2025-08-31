大宗原物料價格波動 多家飼料大廠近日調漲0.4元

近半年來國內雞蛋產量持續生產過剩，目前每天滯銷仍高達80萬顆，雖近期菜價與蛋價均因颱風影響而漲價，但雞蛋買氣依舊不佳。而多家飼料大廠近日陸續公布，由於大宗物資價格波動、台幣貶值等原因，即起飼料每公斤調漲0.4元。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊指出，目前在養蛋雞約3611萬隻，每日生產量約12萬4000箱，若以每箱約200顆計算，已可滿足國人每日需求。

近期國際原物料價格持續上漲，台灣卜蜂企業股份有限公司、國興畜產股份有限公司、新農科股份有限公司等近日陸續公告，每公斤飼料即起調漲0.4元，原因包含大宗原物料波動、台幣貶值等原因。

卜蜂董事長鄭武樾表示，最近大宗物資價格雖有波動，但價格相比過往已較穩定，但現在國際運費增加很多，人工也都在漲價，上次飼料才降價，這次實在不得不漲。而國際畜禽業也受到禽流感、非洲豬瘟等影響，因此國外的飼養上並不是很順利，台灣多少也因為疾病影響育成率，例如毛豬的藍耳病、小豬下痢等，也讓飼養成本增加。

但也有農民表示，美金近期明顯貶值，採購海外原物料上，照理說應該更便宜，質疑漲價是財團有意聯合壟斷市場。