超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

你也常把玉米片當早餐嗎？醫師李思賢提醒，有不少案例長期把玉米片當正餐，以為很健康，殊不知這是一款標準的「垃圾食品」，還有許多人誤把它當成一般的燕麥片食用。

醫師李思賢在臉書粉專「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文表示，從病人的床頭或是桌上就可以找到「玉米片」的蹤影，而它正是疾病的元凶。許多人早餐都會吃燕麥泡牛奶配水果，而病患食用玉米片後，血糖不論測出來多高他都不會太意外。

李思賢問「大家應該都吃過這種麥片吧，我小時候也吃過」，表示當時也不知道玉米片對身體的影響有這麼大，更在留言區透露「在很多人的認知中，這就是燕麥片」。他提醒大家，「健康食物或是垃圾食物都可以吃，自己的選擇」，但最虧的就是以為在吃健康食物，實際上卻不是。

李思賢還補充，就算是一般的燕麥片，如果是血糖有問題的患者，攝取時還是要留意份量，最好也要選擇原形、無加工的。另外，雖然燕麥含有纖維，血糖上升幅度比白麵包低，但也得先看自己的腸道適不適應，就算是真的麥片，還是要注意麩質、血糖、農藥。