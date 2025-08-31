本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳聖宇指出，菲律賓東南方擾動95W應該很快就有機會逐漸發展起來，比較需要注意的是95W北上之後，季風槽內另外可能發展的第2個系統，按以往經驗，通常第2個系統會在前一個擾動的西南方區域出現，也就是大致會落在圖中紅圈範圍內。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
本周可能又有颱風發展。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，明天進入9月，原本比較強勢的太平洋高壓較為東退，導致南邊擾動發展的季風低壓槽位置再度往北調整，槽內擾動發展後北上機會提高。

吳聖宇指出，目前在菲律賓東南方擾動95W應該很快就會發展，沿著東退太平洋高壓邊緣逐漸北上，可能進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風，明後天(01-02日)經過台灣以東趨向日本附近，周三(03日)就會影響日本本州天氣。預估95W北上過程會經過琉球附近海域，目前預報大多顯示離台灣有一段距離，且環流結構不對稱，呈現東強、西弱，預估對台灣影響不明顯，除非北上過程中路徑比預期更接近。

吳聖宇指出，比較要注意的是95W北上之後，本周後半，季風槽內另外可能發展的第2個系統，按照以往經驗，通常第2個系統會在前一個擾動的西南方出現，也就是大致會落圖中紅圈範圍內。

不過，吳聖宇說，目前各預報模式預測有很大分歧，以ECMWF來說，傳統物理模式EC-IFS系集成員大多認為第2個系統可能會在南海發展起來，距離台灣較遠，影響程度低；但經過AI調整過後的EC-AIFS系集成員，甚至是 Google DeepMind 所跑的FNV3系集成員認為可能會在台灣南方或西南方近海處發展起來，距離台灣比較接近，影響程度比較大。

吳聖宇指出，目前各預報模式成員對於一周之後預測還有很大差異，現在還沒有辦法明確知道周末(06-07日)或之後幾天會不會有擾動影響台灣機會，只能說變動性很高，提醒民眾多留意相關訊息。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫炎熱午後雷雨 藍湖將是短命颱！下周新熱帶擾動朝日本移動機會高

周三後颱風恐發展 吳聖宇：下周起台灣南邊熱帶擾動是否北調需觀察

颱風接力生成？ 專家估準「玲玲」登陸日本九州 準「劍魚」對台影響曝

「冷心低壓」今將殺到台灣正上方 專家：熱對流南飄機會大 注意大雷雨

9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中央氣象署下午13時40分針對新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣等9縣市發布大雨特報...

9月重磅天象來臨 月全食、血月與行星「衝」輪番上演

9月夜空將有3大重磅天象，首先是9月7日深夜至8日凌晨登場的「月全食」，接著是9月21日與23日，土星與海王星距離地球最...

超多人早餐愛這一款 醫師見「玉米片」狂搖頭：標準垃圾食品

你也常把玉米片當早餐嗎？醫師李思賢提醒，有不少案例長期把玉米片當正餐以為很健康，殊不知這是一款標準的「垃圾食品」，還有許多人誤把它當成一般的燕麥片食用。

27年沒換！台大醫「拖鞋」沾滿黑污 真相曝光感動網：必須好好珍藏

一雙看似平凡的拖鞋，卻承載了27年來無數生命交鋒的瞬間！台大婦產科主治醫師施景中昨（30）日在臉書分享他開刀房的「戰鞋」，透露儘管自己向來愛乾淨，每次手術後都會清洗，但這雙陪伴他幾乎整個職業生涯的拖鞋，早已布滿一層深色污漬，那些其實都是無法徹底洗淨的「鮮血印記」。

外食族當心！紙袋、餐盒藏1化學物質超難排 60歲男沒病史卻罹2癌

不少外食族習慣使用一次性紙袋、外帶餐盒、不沾鍋等生活用品，卻未察覺其中可能潛藏健康危機，營養功能醫學專家、劉博仁醫師指出，這些常見用品中常含有「永久化學物質」PFAS（全氟/多氟烷基物質），一旦進入體內不易代謝，恐對身體造成長期傷害。

向國軍致敬 交長陳世凱：九三軍人節號召局署與業者推敬軍優惠

明天就是9月，交通部長陳世凱今在臉書粉專發文向國軍致敬，敬祝國軍9月3日軍人節快樂，並指出九三軍人節交通部號召局署與業者...

