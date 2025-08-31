本周恐2熱帶系統發展 吳聖宇：其中一個距台灣較近

本周可能又有颱風發展。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，明天進入9月，原本比較強勢的太平洋高壓較為東退，導致南邊擾動發展的季風低壓槽位置再度往北調整，槽內擾動發展後北上機會提高。

吳聖宇指出，目前在菲律賓東南方擾動95W應該很快就會發展，沿著東退太平洋高壓邊緣逐漸北上，可能進一步增強為熱帶性低氣壓或颱風，明後天(01-02日)經過台灣以東趨向日本附近，周三(03日)就會影響日本本州天氣。預估95W北上過程會經過琉球附近海域，目前預報大多顯示離台灣有一段距離，且環流結構不對稱，呈現東強、西弱，預估對台灣影響不明顯，除非北上過程中路徑比預期更接近。

吳聖宇指出，比較要注意的是95W北上之後，本周後半，季風槽內另外可能發展的第2個系統，按照以往經驗，通常第2個系統會在前一個擾動的西南方出現，也就是大致會落圖中紅圈範圍內。

不過，吳聖宇說，目前各預報模式預測有很大分歧，以ECMWF來說，傳統物理模式EC-IFS系集成員大多認為第2個系統可能會在南海發展起來，距離台灣較遠，影響程度低；但經過AI調整過後的EC-AIFS系集成員，甚至是 Google DeepMind 所跑的FNV3系集成員認為可能會在台灣南方或西南方近海處發展起來，距離台灣比較接近，影響程度比較大。

吳聖宇指出，目前各預報模式成員對於一周之後預測還有很大差異，現在還沒有辦法明確知道周末(06-07日)或之後幾天會不會有擾動影響台灣機會，只能說變動性很高，提醒民眾多留意相關訊息。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。