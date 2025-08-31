環境部：碳封存管理辦法 預計115年完成發布

快訊

中央社／ 台北31日電

為達2050淨零目標，環境部正研擬碳捕捉封存管理辦法草案，然而審計部報告指出，草案自去年研擬至今，仍未與其他部會取得共識。環境部回應，以115年度完成發布為目標。

國家科學及技術委員會、經濟部及環境部於111年12月28日共同提出「台灣2050淨零轉型碳捕捉利用及封存關鍵戰略行動計畫」，其中由環境部負責相關法規配套作業。

根據審計部報告，為確保永續安全碳封存環境，環境部去年已研擬「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案，然而部分規範內容尚未獲取共識，仍處跨部會協商階段；環境部應積極協調整合，盡速完成訂定。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀告訴中央社記者，目前評估將在今年9月提出進一步的管理辦法草案架構，或至少提出草案的重點與各單位開會討論。

蔡玲儀提到，碳封存涉及地下地質構造等複雜的技術過程，要確保操作的安全性，並防範可能的環境風險，包括對封存地點的嚴格監測、緊急應變措施的制定等，因此擬訂定「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」（暫名），希望能在年底前提出草案。

環境部表示，已參考日本「CCS事業法」法規架構及內容，提出「二氧化碳捕捉後封存管理辦法」草案架構，因審核涉及相關部會權責與分工，去年10月29日及今年6月10日召開跨部會研商會議，預計115年度完成發布。

日本 淨零 環境部

