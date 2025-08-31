開學前焦慮升溫 新生入校帶陪讀小夥伴建立安全感

明天就要開學了，家有幼兒園或國小新生首次上學，面對進入新環境的害怕，職能治療師建議，讓孩子帶著心愛的小玩具「陪讀」，一起入校增安全感，放學後及時交流肯定孩子。

開心的假期時光總是過得特別快，隨著暑假即將結束，各級學校陸續開學，許多學生假期晚睡、長時間使用3C產品，或參加各種活動，導致作息混亂、專注力下降。衛生福利部胸腔病院副院長、職能治療師張自強提醒，開學前應提前進行身心調整，為順利銜接新學期做好準備。

尤其是家中有幼兒園或國小新生的家庭，孩子首次上學，需要家長協助引導，順利過渡到新環境適應挑戰。張自強建議，家長可事先帶孩子參觀校園，讓孩子對新環境產生熟悉感；同時可與孩子一同準備書包和文具，透過這些儀式性行動幫助孩子收心。

此外，準備一件心愛的小玩具陪伴入校，有助於提升孩子的安全感；放學後則應適時與孩子交流，肯定他們在校園中的努力與進步，增強自信與適應力。張自強說，充足睡眠、穩定情緒、良好飲食與衛生習慣，將是開心學習、健康成長的「秘密武器」。

校園「老鳥」同樣需要收心迎接開學，張自強提供4個健康提醒，幫助學生以充沛活力邁向新學期。第1個是「逐步調整作息」，暑假期間晚睡晚起，容易造成開學後精神不濟。建議家長協助孩子維持一周每天提早15至30分鐘就寢與起床，循序漸進地恢復正常作息，讓生理時鐘歸位。

第2個是「減少3C使用」，張自強說，長時間注視手機或平板不僅傷害視力，還會影響睡眠品質。建議逐步減少使用螢幕的時間，並以運動、閱讀或與朋友面對面互動等活動取而代之，小小的一個改變，有助於達到收心效果。

第3個為「均衡飲食」，張自強特別點名零食，假期中常出現三餐不規律與過量攝取零食，建議在開學前調整飲食習慣，恢復規律的三餐，並增加蔬果、蛋白質的攝取與足夠的飲水，同時減少炸物與含糖飲料的攝取，有助於維持良好的免疫力與專注力。

第4個則是「重視情緒調適」，張自強提到，開學後常會面臨課業與人際關係的壓力，建議透過運動、深呼吸、聽音樂或與家人分享心情等方式，幫助舒緩焦慮情緒。若情緒困擾持續影響日常生活，應主動尋求師長或專業人士的協助，以獲得適當支持與引導。