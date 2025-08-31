快訊

9月重磅天象來臨 月全食、血月與行星「衝」輪番上演

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年9月8日有月全食，突為各階段示意圖。圖／南市教育局南瀛天文館提供
今年9月8日有月全食，突為各階段示意圖。圖／南市教育局南瀛天文館提供

9月夜空將有3大重磅天象，首先是9月7日深夜至8日凌晨登場的「月全食」，接著是9月21日與23日，土星與海王星距離地球最近，是觀測最佳時機。南瀛天文館9月7日晚間舉辦月全食觀測活動，安排講座、星空導覽與望遠鏡體驗，並同步於YouTube頻道免費直播，邀請民眾一同共享天文盛事。

南市教育局南瀛天文館指出，月食每年雖有2至5次，但在台灣非每次都能完整觀賞，此次月全食條件極為難得。從9月7日23時28分起至8日凌晨4時55分結束，歷時5小時27分，其中1時31分至2時53分為最精彩的全食階段，月球將呈現深紅色「血月」。南瀛天文館視野開闊、仰角適宜，請民眾把握觀賞好機會。

教育局長鄭新輝指出，當太陽、地球與月球排成一直線時，月球被地球本影完全遮蔽，即形成月全食。月球並不會全然消失，是因地球大氣層折射與散射太陽光，藍光被散射後，僅剩紅光能投射到月球表面，使月亮呈現獨特紅銅色光澤，因此被稱為「血月」。這是結合自然現象與科學教育的絕佳教材，有助提升全民對天文的理解與興趣。

此次月全食觀測活動自8月23日起已透過周末特別導覽節目「月食傳奇」暖身，介紹月食的成因與文化故事。即便無法親臨現場，仍可透過直播參與盛會。緊接著在9月下旬，土星與海王星分別達到衝的位置，將成為夜空中的焦點，吸引觀星迷持續關注。詳細活動內容可至南瀛天文館官網（https://taea.tn.edu.tw/）查詢。

2022年11月8日的月全食。圖／南市教育局南瀛天文館提供
2022年11月8日的月全食。圖／南市教育局南瀛天文館提供

土星 血月 月全食 南瀛天文館

