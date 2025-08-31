快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

遠離中風與心臟病 速懂飽和脂肪、反式脂肪及不飽和脂肪差異

國防部努力宣傳軍人節各項優惠

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
青年日報「小編出任務」單元，介紹提供軍人節優惠的業者，圖為連鎖泰式餐廳「帕泰家」，今年底前持軍人身分證，贈送蝦醬芥蘭菜一份。圖／國防部提供
青年日報「小編出任務」單元，介紹提供軍人節優惠的業者，圖為連鎖泰式餐廳「帕泰家」，今年底前持軍人身分證，贈送蝦醬芥蘭菜一份。圖／國防部提供

九三軍人節將至，國防部政戰局福利處、中華民國軍人之友社等單位，每年都會聯絡往來廠商，為軍人提供消費優惠。今年適逢朝野為軍人加薪引發爭議，以及中共高調舉辦九三大閱兵的影響，我方宣揚相關措施更為積極，包括國防部、交通部甚至賴總統，都指出將替現役軍人提供優先登機服務，軍人節當天還將視空位狀況，為現役軍人搭機辦理升等。華航、長榮、星宇等國籍業者，目前在登機廣播中，也已經加入相關內容。

國防部所屬青年日報，也推出「小編出任務」單元，前進各家提供軍人節優惠的餐廳等業者，向官兵提供「好康」。

福利處網站也公布今年參與優惠的廠商，分為零售、餐飲、休憩三大類。優惠措施包括四大超商、新東陽、國道服務區，在軍人節當日或前後，提供一定折扣優惠。全聯單筆門市滿千元現折250元；家樂福量販店滿千元、超市滿888元，給予九折優惠；阿瘦皮鞋提供全品項65折。退輔會所屬武陵、清境、福壽山農場，則於9月2日推出現役軍人住宿免費，但消息剛一曝光，全部房間就已經「秒殺」。

國防部福利處網頁公告，參與九三敬軍活動的業者與各自提供的優惠。圖／國防部提供
國防部福利處網頁公告，參與九三敬軍活動的業者與各自提供的優惠。圖／國防部提供

餐廳 軍人節 國防部

延伸閱讀

美參院軍委會訪國防部 顧立雄：盼美方更關注台灣安全

欣欣百貨首辦敬軍嘉年華　嚴德發：強化榮民照顧服務

紀念抗戰80周年專書遭取消 國防部扯「為譯介無人機科技」

潛艦國造今年10億預算尚未解凍 國防部明年再編119.5億

相關新聞

9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

明天就是9月，交通部分有多項新制要上路。台灣高鐵推出「寧靜車廂」，使用3C產品配戴耳機、講電話需到列車玄關，若太吵不聽勸...

高鐵新規再+1 坐臥車廂走道、通道妨礙動線可拒載

過去曾發生高鐵旅客坐在列車通道，其他旅客為通過跨越卻發生持刀爭執，也有乘客行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵公...

家長勿憂心！高鐵寧靜車廂「只針對3C、講電話」嬰幼兒吵鬧協助安撫

高鐵9月22日起正式實施「寧靜車廂」政策，屢勸導不聽者最嚴重可解除運送契約拒載，但該政策引發家長恐慌，憂心更加劇「厭童化...

外食族當心！紙袋、餐盒藏1化學物質超難排 60歲男沒病史卻罹2癌

不少外食族習慣使用一次性紙袋、外帶餐盒、不沾鍋等生活用品，卻未察覺其中可能潛藏健康危機，營養功能醫學專家、劉博仁醫師指出，這些常見用品中常含有「永久化學物質」PFAS（全氟/多氟烷基物質），一旦進入體內不易代謝，恐對身體造成長期傷害。

反聖嬰訊號增強 氣象粉專：秋颱影響台灣機率增豪雨致災風險高

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，反聖嬰訊號增強中。對台灣天氣可能影響就是，根據過去歷史事件統計分析，反聖嬰現象發生時，...

南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成 氣象署：明後午後雷雨範圍擴大

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，未來一周高溫炎熱，午後有雷陣雨，留意局部大雨。南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成，可再觀察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。