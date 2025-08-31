快訊

向國軍致敬 交長陳世凱：九三軍人節號召局署與業者推敬軍優惠

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱今在臉書粉專發文向國軍致敬，並指出九三軍人節交通部號召局署與業者，一起推出敬軍優惠。圖／節自交通部長陳世凱臉書粉專
交通部長陳世凱今在臉書粉專發文向國軍致敬，並指出九三軍人節交通部號召局署與業者，一起推出敬軍優惠。圖／節自交通部長陳世凱臉書粉專

明天就是9月，交通部長陳世凱今在臉書粉專發文向國軍致敬，敬祝國軍9月3日軍人節快樂，並指出九三軍人節交通部號召局署與業者，一起推出敬軍優惠，包含國道服務區9折優惠、6家國籍航空優先登機服務、3家國籍航空國際線有機會升等商務艙等。

陳世凱表示，守護台灣最堅強的後盾就是國軍，因此除向國軍致敬並祝九三軍人節快樂，也在九三軍人節，交通部號召局署與業者，一起推出敬軍優惠。

敬軍優惠包含9月1日至7日國道服務區9折優惠；9月1日至4日高鐵免費熱飲；9月1日至7日台鐵便當9折再送飲料。

航空部分，9月3日起，6家國籍航空公司提供軍人及眷屬1人搭乘國際線可優先登機；9月3日當天，華航（含華信）、長榮（含立榮）及星宇，軍人搭乘國際線有機會升等商務艙空位。

陳世凱表示，感謝國軍在第一線守護家園，這份安全感，讓大家能安心生活，交通部敬軍，也敬心。

