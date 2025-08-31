中元、中秋來報到！農業部確保豬肉供應穩定 估「這時」豬價回歸常態

近來豬價居高不下，加上中元節、中秋節接連到來，豬肉需求量大增，農業部已啟動多元調節措施，透過「台糖公司增供、肉品市場共同休市、冷凍廠減少購豬」三管齊下，確保豬肉供應無虞。

農業部表示，入秋後氣候轉涼，毛豬產地供應可望恢復穩定，預期毛豬價格波動將於年底回歸常態。

農業部表示，近期因颱風豪雨、夏季高溫及疫病干擾等因素，毛豬短期供應略有不足。目前這周豬價已趨於穩定，後續將持續掌握狀況、適時調節。

農業部表示，台糖公司8月配合政策，額外增加毛豬供應逾650頭至各肉品市場，挹注市場端需求。農業部也已召集產銷團體共同研議達成共識，分別於8月13日及8月27日辦理肉品市場共同休市，穩定後續豬源供應。另自8月5日起，農業部協調冷凍廠減少用於加工之購豬量，每月可釋出逾1萬頭毛豬優先供應傳統市場及家庭消費。目前國產與進口豬肉總供應量均高於去年同期，民生供應充足無虞。

農業部強調，上述措施相互配合後，市場豬肉供應已趨於平穩，豬價亦維持合理區間。中元節前一週每日平均供應量可達2.1萬頭，足敷民生採購需求，農業部將持續密切監控產銷秩序，滾動檢討調整措施，確保節慶供應充足、民生平穩，請民眾安心選購。

同時，農業部召集相關單位匯聚專業量能成立「豬隻育成應對小組」，針對防疫、精準營養及飼養管理等方面提供輔導，除穩定育成率外，也協助產業提升韌性。