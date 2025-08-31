中元、中秋來報到！農業部確保豬肉供應穩定 估「這時」豬價回歸常態

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為市場販賣的台灣豬肉。 聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
近來豬價居高不下，加上中元節、中秋節接連到來，豬肉需求量大增，農業部已啟動多元調節措施，透過「台糖公司增供、肉品市場共同休市、冷凍廠減少購豬」三管齊下，確保豬肉供應無虞。

農業部表示，入秋後氣候轉涼，毛豬產地供應可望恢復穩定，預期毛豬價格波動將於年底回歸常態。

農業部表示，近期因颱風豪雨、夏季高溫及疫病干擾等因素，毛豬短期供應略有不足。目前這周豬價已趨於穩定，後續將持續掌握狀況、適時調節。

農業部表示，台糖公司8月配合政策，額外增加毛豬供應逾650頭至各肉品市場，挹注市場端需求。農業部也已召集產銷團體共同研議達成共識，分別於8月13日及8月27日辦理肉品市場共同休市，穩定後續豬源供應。另自8月5日起，農業部協調冷凍廠減少用於加工之購豬量，每月可釋出逾1萬頭毛豬優先供應傳統市場及家庭消費。目前國產與進口豬肉總供應量均高於去年同期，民生供應充足無虞。

農業部強調，上述措施相互配合後，市場豬肉供應已趨於平穩，豬價亦維持合理區間。中元節前一週每日平均供應量可達2.1萬頭，足敷民生採購需求，農業部將持續密切監控產銷秩序，滾動檢討調整措施，確保節慶供應充足、民生平穩，請民眾安心選購。

同時，農業部召集相關單位匯聚專業量能成立「豬隻育成應對小組」，針對防疫、精準營養及飼養管理等方面提供輔導，除穩定育成率外，也協助產業提升韌性。

豬價 台糖 農業部

相關新聞

9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

明天就是9月，交通部分有多項新制要上路。台灣高鐵推出「寧靜車廂」，使用3C產品配戴耳機、講電話需到列車玄關，若太吵不聽勸...

高鐵新規再+1 坐臥車廂走道、通道妨礙動線可拒載

過去曾發生高鐵旅客坐在列車通道，其他旅客為通過跨越卻發生持刀爭執，也有乘客行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵公...

家長勿憂心！高鐵寧靜車廂「只針對3C、講電話」嬰幼兒吵鬧協助安撫

高鐵9月22日起正式實施「寧靜車廂」政策，屢勸導不聽者最嚴重可解除運送契約拒載，但該政策引發家長恐慌，憂心更加劇「厭童化...

外食族當心！紙袋、餐盒藏1化學物質超難排 60歲男沒病史卻罹2癌

不少外食族習慣使用一次性紙袋、外帶餐盒、不沾鍋等生活用品，卻未察覺其中可能潛藏健康危機，營養功能醫學專家、劉博仁醫師指出，這些常見用品中常含有「永久化學物質」PFAS（全氟/多氟烷基物質），一旦進入體內不易代謝，恐對身體造成長期傷害。

反聖嬰訊號增強 氣象粉專：秋颱影響台灣機率增豪雨致災風險高

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，反聖嬰訊號增強中。對台灣天氣可能影響就是，根據過去歷史事件統計分析，反聖嬰現象發生時，...

南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成 氣象署：明後午後雷雨範圍擴大

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，未來一周高溫炎熱，午後有雷陣雨，留意局部大雨。南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成，可再觀察...

