快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

遠離中風與心臟病 速懂飽和脂肪、反式脂肪及不飽和脂肪差異

聽新聞
0:00 / 0:00

快加油！台灣中油自明日凌晨零時起汽、柴油價格調漲

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台灣中油公司自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元。圖／本報資料照片
台灣中油公司自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元。圖／本報資料照片

台灣中油公司自明（1）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.4元、95無鉛汽油每公升28.9元、98無鉛汽油每公升30.9元、超級柴油每公升26.4元。

台灣中油表示，本周受美國商用原油庫存連續二周下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.7元及0.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.6元及0.1元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至7月底止，台灣中油共吸收約53.89億元。

油價 中油 調漲

延伸閱讀

連兩周國際油價上漲！明日起汽、柴油價格各調漲0.1元及0.2元

國際油價上漲！ 明日起汽、柴油價格各調漲 0.1 元及 0.4 元

國際通緝犯合夥前綠委次子 美國眼下偷賣5000噸汽油給北韓被判刑

維持亞鄰最低價！ 明日起汽油價格不調整、柴油調降0.3元

相關新聞

9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

明天就是9月，交通部分有多項新制要上路。台灣高鐵推出「寧靜車廂」，使用3C產品配戴耳機、講電話需到列車玄關，若太吵不聽勸...

高鐵新規再+1 坐臥車廂走道、通道妨礙動線可拒載

過去曾發生高鐵旅客坐在列車通道，其他旅客為通過跨越卻發生持刀爭執，也有乘客行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵公...

家長勿憂心！高鐵寧靜車廂「只針對3C、講電話」嬰幼兒吵鬧協助安撫

高鐵9月22日起正式實施「寧靜車廂」政策，屢勸導不聽者最嚴重可解除運送契約拒載，但該政策引發家長恐慌，憂心更加劇「厭童化...

外食族當心！紙袋、餐盒藏1化學物質超難排 60歲男沒病史卻罹2癌

不少外食族習慣使用一次性紙袋、外帶餐盒、不沾鍋等生活用品，卻未察覺其中可能潛藏健康危機，營養功能醫學專家、劉博仁醫師指出，這些常見用品中常含有「永久化學物質」PFAS（全氟/多氟烷基物質），一旦進入體內不易代謝，恐對身體造成長期傷害。

反聖嬰訊號增強 氣象粉專：秋颱影響台灣機率增豪雨致災風險高

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，反聖嬰訊號增強中。對台灣天氣可能影響就是，根據過去歷史事件統計分析，反聖嬰現象發生時，...

南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成 氣象署：明後午後雷雨範圍擴大

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，未來一周高溫炎熱，午後有雷陣雨，留意局部大雨。南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成，可再觀察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。