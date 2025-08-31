快訊

27年沒換！台大醫「拖鞋」沾滿黑污 真相曝光感動網：必須好好珍藏

聯合新聞網／ 綜合報導
台大婦產科主治醫師施景中昨（30）日在臉書分享他開刀房的「戰鞋」，引起熱議。 圖擷自「Jin-Chung Shih」施景中臉書
台大婦產科主治醫師施景中昨（30）日在臉書分享他開刀房的「戰鞋」，引起熱議。 圖擷自「Jin-Chung Shih」施景中臉書

一雙看似平凡的拖鞋，卻承載了27年來無數生命交鋒的瞬間！台大婦產科主治醫師施景中昨（30）日在臉書分享他開刀房的「戰鞋」，透露儘管自己向來愛乾淨，每次手術後都會清洗，但這雙陪伴自己幾乎整個職業生涯的拖鞋，早已布滿一層深色污漬，那些其實都是無法徹底洗淨的「鮮血印記」。

施景中感性提到，這雙拖鞋從他擔任主治醫師起就一直穿著使用，鞋底防滑紋的設計讓清潔變得困難，而殘留在溝槽中的並非普通髒污，而是一場場與死神拔河後留下的痕跡。他說，有次處理一名植入性胎盤孕婦的手術，過程中失血超過1萬毫升，整個開刀房瞬間血流成河，鞋子當場被血液浸濕到，還黏在地板上動彈不得，至今仍讓他歷歷在目。

如今因辦公空間不足，施景中決定將這雙「老戰友」退役，改穿一雙10多年前同仁送他的「新拖鞋」，他笑說會一路穿到退休為止。不過話鋒一轉，施景中也感性補上一句，「我還是會懷念我的老戰友，那一雙沾滿血的鞋子」。

貼文一出，網友紛紛感動留言，「謝謝你救了無數的媽媽」、「ㄧ雙熱血護命鞋，完成階段性任務」、「多年前我的大寶貝，也許就是您說的那一位，驚心動魄的一晚，謝謝您」、「救了好多媽媽的一雙手術鞋」、「見證無數生命奇蹟的一雙鞋，可以讓它除役後，在鞋櫃中好好休息並珍藏」。

拖鞋 醫師 孕婦 施景中 婦產科

