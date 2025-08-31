兩廳院首度打開布景製作室 樂齡族與青年「青銀共創」打造人生道具盒
國家兩廳院持續以藝術回應社會議題，今年樂齡計畫中的「青銀共創」系列，首度走進劇場後台——布景製作室，邀請來自18至35歲及55歲以上的青銀世代共創「人生道具盒」，四周課程以記憶為材料，從汲取靈感、建構敘事、到設計製作，過程中青銀世代互相分享故事也交換觀點，將物件共創翻新為故事容器。透過藝術的力量，不僅活化感官與心智，更打開跨世代的對話管道，讓年輕人與長者在創作中重新理解彼此、靠近彼此。
國家兩廳院藝術推廣組組長王萱儀表示，布景製作室本身就是一個充滿故事和歷史的場所，在這次活動也成為跨世代分享生活記憶的道具盒製作所。這些跨世代的共創不僅能打開對話，也能透過道具盒製作重塑自己與他人的生命經驗，讓每一位參與者，都在藝術中找到靠近彼此的方式。
「青銀共創」歷時四周，課程從拼貼、靜物觀察到分組共創逐步推進。由物件劇場藝術家曾彥婷擔任導師，以12張字卡引導學員投票並分組，如「釋放」、「迷惘」、「選擇」、「受傷」等詞成為創作起點。舉例，有小組以「選擇」延伸討論是否踏入婚姻，將抽象詞彙化為生命片段。課程並設計讓學員先以五感觀察描述作品，再由主人揭示背後故事，避免先入為主也開啟更多傾聽。
最終，參與者攜手完成了一只只「人生道具盒」，既像小型舞台，也像人生行李箱，盛裝著記憶與交流的軌跡。透過這樣的合作，青年與長者不只是並肩參與，而是真正共同完成一件作品，在翻新與做舊的過程中，重新詮釋物件的情感與時間感。
一位青年參與者分享，自己過往並不習慣與他人分享想法，然而這次的機會讓他感受到了與他人深度交流的價值。另一位青年則提到，在最初他感受到與樂齡者之間的代溝，並希望能在作品中融合兩代的想法，然而最終他發現「其實做自己就好」，並體認到即便想法不同，在作品中也能各自保有自己的創作。
對樂齡參與者而言，這段經歷打破了他們長久以來對跨世代合作的既定印象。一位樂齡參與者表示，「如果同組的是我兒子，也許早就翻臉了」，但透過這次計畫，他意識到自己作為年長者的角色，需要學習如何協商與妥協。他也感受到與年輕人多接觸的重要性，並期待能學習更多與不同年齡層的合作技巧。另一位樂齡參與者則坦言，自己一開始擔心與年輕人的溝通會產生代溝，甚至害怕被當作「老人」，但在共創過程中，她打破了自己的框架，發現「年紀不同的人不一定會跟自己不一樣」，並且高興地看到了彼此之間的共鳴。
