明起養雞協會自報蛋價產地價 估暫維持每斤36.5元

先前丹娜絲颱風造成蛋雞大量死亡，加上蛋農不滿蛋商公會凍漲，中華民國養雞協會7月底宣布，要拿回產地價的報價權，並於明起開始報價。上周台北市蛋商公會宣布蛋價再漲2元，每台斤批發價將由44元漲至46元，產地價則由34.5元漲至36.5元。協會表示，由於沒有降價空間，預計本周產地價不會有變。

針對先前全國養雞協會宣布7月底成立蛋價督導委員會，比照現行白肉雞、土雞報價模式，由養雞協會對外報雞蛋產地價格，並將於2周內啟動自報產地價模式，讓蛋價能夠透明化、公平化。原訂8月13日就要由全國養雞協會自報產地價，但受到後續的楊柳颱風影響，因此改至明天8月25日開會，並於9月1日起開始產地報價。農業部表示，只要雙方有共識都予以尊重。

全國養雞協會副理事長林漢章指出，雞蛋目前為止沒有滯銷狀況，產銷平衡又加上中元普渡、學校陸續開學等，所以未來一周沒有降價的空間，應該會維持目前的產地價每台斤36.5元。

台北市蛋商公會理事長林天來指出，如今菜價都跌了，本周蛋價應該也會跌價，周二會再開會討論，但對協會自報產地價一事頗為不滿，公會目前仍維持原本作法報大運輸、批發價和產地價，至於可能出現兩個產地價的情況，「那能怎麼辦？」

據了解，9月9日下午，養雞協會、蛋商公會代表將於農業部開會，共同討論這次蛋價報價調整的問題。