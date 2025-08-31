快訊

父肉身抱手榴彈護兒慘死！哈瑪斯突襲驚悚畫面曝 事後冷血喝可樂

北科大新生爆開學前就考數學！若被當掉要再花18小時上課 校方曝目的

遠離中風與心臟病 速懂飽和脂肪、反式脂肪及不飽和脂肪差異

聽新聞
0:00 / 0:00

明起養雞協會自報蛋價產地價 估暫維持每斤36.5元

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
明起全國養雞協會將自報產地價，預估本周價格暫不調降。圖／聯合報系資料照片
明起全國養雞協會將自報產地價，預估本周價格暫不調降。圖／聯合報系資料照片

先前丹娜絲颱風造成蛋雞大量死亡，加上蛋農不滿蛋商公會凍漲，中華民國養雞協會7月底宣布，要拿回產地價的報價權，並於明起開始報價。上周台北市蛋商公會宣布蛋價再漲2元，每台斤批發價將由44元漲至46元，產地價則由34.5元漲至36.5元。協會表示，由於沒有降價空間，預計本周產地價不會有變。

針對先前全國養雞協會宣布7月底成立蛋價督導委員會，比照現行白肉雞、土雞報價模式，由養雞協會對外報雞蛋產地價格，並將於2周內啟動自報產地價模式，讓蛋價能夠透明化、公平化。原訂8月13日就要由全國養雞協會自報產地價，但受到後續的楊柳颱風影響，因此改至明天8月25日開會，並於9月1日起開始產地報價。農業部表示，只要雙方有共識都予以尊重。

全國養雞協會副理事長林漢章指出，雞蛋目前為止沒有滯銷狀況，產銷平衡又加上中元普渡、學校陸續開學等，所以未來一周沒有降價的空間，應該會維持目前的產地價每台斤36.5元。

台北市蛋商公會理事長林天來指出，如今菜價都跌了，本周蛋價應該也會跌價，周二會再開會討論，但對協會自報產地價一事頗為不滿，公會目前仍維持原本作法報大運輸、批發價和產地價，至於可能出現兩個產地價的情況，「那能怎麼辦？」

據了解，9月9日下午，養雞協會、蛋商公會代表將於農業部開會，共同討論這次蛋價報價調整的問題。

產地 蛋價 楊柳颱風

延伸閱讀

超思案三人起訴 陳駿季：引以為戒 農產缺口不再專案進口

颱風楊柳颳倒木瓜樹 花蓮光復瓜田每公頃救助10萬

安全下莊！超思蛋偵查2年...農業部官員都沒事 陳吉仲、陳駿季均簽結

豬價貴森森加上節日需求增！農業部：中元節前一周日供2.1萬頭

相關新聞

9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

明天就是9月，交通部分有多項新制要上路。台灣高鐵推出「寧靜車廂」，使用3C產品配戴耳機、講電話需到列車玄關，若太吵不聽勸...

高鐵新規再+1 坐臥車廂走道、通道妨礙動線可拒載

過去曾發生高鐵旅客坐在列車通道，其他旅客為通過跨越卻發生持刀爭執，也有乘客行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵公...

家長勿憂心！高鐵寧靜車廂「只針對3C、講電話」嬰幼兒吵鬧協助安撫

高鐵9月22日起正式實施「寧靜車廂」政策，屢勸導不聽者最嚴重可解除運送契約拒載，但該政策引發家長恐慌，憂心更加劇「厭童化...

外食族當心！紙袋、餐盒藏1化學物質超難排 60歲男沒病史卻罹2癌

不少外食族習慣使用一次性紙袋、外帶餐盒、不沾鍋等生活用品，卻未察覺其中可能潛藏健康危機，營養功能醫學專家、劉博仁醫師指出，這些常見用品中常含有「永久化學物質」PFAS（全氟/多氟烷基物質），一旦進入體內不易代謝，恐對身體造成長期傷害。

反聖嬰訊號增強 氣象粉專：秋颱影響台灣機率增豪雨致災風險高

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，反聖嬰訊號增強中。對台灣天氣可能影響就是，根據過去歷史事件統計分析，反聖嬰現象發生時，...

南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成 氣象署：明後午後雷雨範圍擴大

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，未來一周高溫炎熱，午後有雷陣雨，留意局部大雨。南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成，可再觀察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。