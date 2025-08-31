快訊

台灣中醫藥進步 賴清德讚譽：我本人吃過清冠一號 的確有效

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
賴清德總統（左三）上午出席「第21屆國際東洋醫學學術大會」，代表頒發「領導東洋光耀全球獎」。記者黃義書／攝影
賴清德總統今天出席「第21屆國際東洋醫學學術大會」，讚譽我國中醫藥進步，在新冠疫情肆虐時，台灣研發清冠一號中藥製劑，幫助國人與60幾個國家一起對抗疫情。他以個人經驗分享，「我本人可以見證，清冠一號的確有效，這也是中醫藥進步的明證。」

「第21屆國際東洋醫學學術大會」上午在台大醫院國際會議中心登場，總統賴清德、衛福部長邱泰源出席，兩人同台無特別互動，皆肯定中醫藥界。賴清德表示，國際東洋醫學會已成為東方傳統醫學專家交流的平台，今年邁入50屆，台灣在這意義時刻擔任主辦大會，深感榮幸。

賴清德表示，今年大會主題是傳統醫學，從實證到整合醫學，目的是用科學實證支持中醫的治療模式，尤其是運用大數據來進行中西醫的整合治療，讓中西醫的發展與時俱進。今年大會主題跟台灣中醫藥界努力的方向一致，台灣也將呼應WHO醫藥戰略倡議，公布「中醫藥發展法」，完善中醫師制度。

中醫醫療納入全民健保給付，再納入健保署的大家醫計畫，賴清德表示，這些新舉為民眾提供了高便利、高品質、可負擔的中醫藥，增進健康。而中醫藥深入民眾生活，深具發展潛力，包括2020年因應新冠疫情，台灣研發清冠一號中藥製劑，吃了的確有效，改善病毒感染造成的肺炎症狀。

賴清德特別強調，中醫藥扮演疾病治療及健康照顧的重要角色，面對後疫情時代以及高齡化的挑戰，期待台灣中醫師投入慢性病管理、社區醫療與長照領域等，一起推動全方位醫療照顧。透過國際交流的機會，希望結合跨國力量，讓傳統醫學發揮更大貢獻。

中醫 醫藥 醫學會 賴清德 清冠一號

