糖尿病不是「命中注定」 醫：後天行為才是導火線

許多人被驗出有糖尿病後，第一句話常是「應該是我爸媽有糖尿病，這是遺傳」，醫師說，糖尿病並非單純的遺傳，而是遺傳體質與後天生活習慣共同作用，才會引發疾病。

小兒內科醫師林玉彪表示，根據臨床觀察，若父母一方患有第二型糖尿病，子女的發病風險約為一般人的2至3倍；若雙親都有，風險更高。但基因不是命運，他說只要控制體重、均衡飲食、保持運動，帶有高風險基因的人也可能一輩子不發病。

為何多數人幼時沒被檢查發現，到中年甚至年長才被檢查出糖尿病，林玉彪醫師解釋，這與後天因素有關，包括飲食過量、缺乏運動、肥胖、壓力大，甚至睡眠不足，都會加速胰島素功能退化。年齡本身也是高危險因子，隨著胰島功能逐漸下降，更容易觸發糖尿病。

林玉彪提醒，許多人習慣把病因歸咎於遺傳，卻忽略自己在生活中的影響，這是一種心理安慰，但實際上，後天行為常常是最終的導火線，尤其中秋節將到，月餅、烤大魚大肉都要有所節制。

他說預防糖尿病，應維持理想體重，避免腹部肥胖。均衡飲食，少糖少油，多蔬果。每周規律運動至少150分鐘。定期健康檢查，尤其有家族史者。