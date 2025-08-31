北榮與台灣吉立亞醫藥簽署備忘錄 加速病毒學、發炎疾病及腫瘤學創新

台北榮總最新與台灣吉立亞醫藥攜手合作，共同簽署臨床試驗合作備忘錄，雙方將透過專業知識、資源整合，提升臨床試驗環境，增進臨床試驗流程且提高執行效率。北榮副院長王署君說，近年來，北榮積極與國內外機構合作，結合雙方優勢與人才，此合作備忘錄簽署將加深彼此夥伴關係，共同努力解決臨床治療上的瓶頸與不足。

此次臨床試驗合作備忘錄由北榮副院長王署君與吉立亞醫藥Intercontinental Region 暨 Gilead Patient Solutions資深副總裁 Janet Dorling代表，共同簽署，雙方透過專業知識、資源整合，提升臨床試驗環境，增進臨床試驗流程並提高執行效率，共同推動台灣新藥的發展。

王署君說，近年來北榮積極與國內外機構合作，並關注於癌症治療，包含與朗格尼醫學中心建立合作夥伴關係、與梅約醫學中心合作的重粒子研究等，同時發展CAR-T計畫，以提供精準有效的治療方案。

北榮與台灣吉立亞醫藥在過去的十年間，所合作的臨床試驗案以B型、C型肝炎及癌症為主，特別是癌症臨床試驗在過去三年成長快速，癌症研究已占多數，試驗期別涵蓋一到四期。王署君說，本次合作將專注於多個治療領域，包括肝病、發炎免疫相關疾病、癌症等，並結合雙方在臨床研究和藥物開發方面的專業知識，為臨床試驗提供支持，吉立亞醫藥作為全球領先的生物製藥公司，將提供最先進的藥物研發技術和治療方案。

Janet Dorling資深副總裁說，吉立亞醫藥非常重視與北榮的策略性合作，期望藉由雙方在病毒學、發炎疾病及腫瘤學等重點領域的臨床研究協作，共同加速創新療法的開發，造福更多病患。吉立亞醫藥長年致力於抗病毒藥物研發，近年則運用積累的研發經驗在癌症治療的研究，未來預期將有更多癌症或是發炎免疫相關疾病的研究。

她說，透過雙方的合作備忘錄，有望為病人帶來更多新的治療選擇與可能性。同時，更能加強雙方國際合作，舉凡前期研究、臨床試驗乃至舉薦專業人員代表台灣發表醫學意見，促進國際間學術交流，培養優秀的臨床試驗主持人與試驗團隊。

台灣吉立亞醫藥總經理Cathy Su也指出，創新與合作打造更健康的台灣是我們的使命，非常高興有這個機會與北榮建立夥伴關係，將幫助在臨床領域實現更大的突破。本次合作不僅是對患者的一項長期承諾，還將為全球醫療社群提供更多有效的治療選擇，吉立亞醫藥在台灣深耕已邁入10年里程碑，即將成為北榮第十個國際臨床試驗合作夥伴，強強聯手，「健康」加乘，持續在有限生命，創造更多的治療可能，造福更多病患。