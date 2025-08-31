高鐵新規再+1 坐臥車廂走道、通道妨礙動線可拒載

過去曾發生高鐵旅客坐在列車通道，其他旅客為通過跨越卻發生持刀爭執，也有乘客行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵公司近日修改旅客運送契約，首度明訂旅客若坐臥車廂走道、通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽者將可拒載，9月22日起上路。

去年11月一名男性乘客搭乘高鐵從台中至台北，因沒座位就席坐在車門旁通道，一名女性乘客為進入車廂，跨越其身軀和背包，引發男乘客不滿，雙方發生口角，男乘客竟向對方作勢揮拳，更持刀插入椅背恐嚇，遭警方依恐嚇公眾等罪起訴。

近期也發生有旅客將行李箱擺放在車廂走道，並直接枕臥行李箱躺在走道上休息，引發網友批評。

由於旅客坐臥車廂走道及通道等亂象頻傳，高鐵公司近日修改「旅客運送契約」，針對可解除及終止運送契約的項目，將「旅客不依規定搭乘指定之車廂及座位者」修改為「旅客有坐、臥於車廂走道、玄關通道及車站地板等妨礙乘車與候車秩序、動線之行為或旅客不依規定搭乘指定之車廂及座位」，經勸導未改善者，將可解除或終止運送契約。

高鐵公司說明，此次新增內容即因旅客反映，盼高鐵公司針對乘車秩序及品質，包含旅客若有妨礙乘車與候車秩序、動線之行為，或有喧譁、以電子產品進行交談等進行更有效的管理措施，因此特別針對明顯妨礙他人安寧的行為，且經勸導未改善者，納入得拒絕運送等措施。

高鐵表示，持續蒐集旅客相關反映及意見，檢視旅客運送契約，並因應法規或政策變動、實務作業需要及旅客意見等調整；另也呼籲乘客遵守相關乘車規定，共同維護良好乘車環境。