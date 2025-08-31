快訊

2025全球最安全國家揭曉！台灣退步了 亞洲僅這國闖入前10名

每天都在切除大腸瘜肉 北醫消化內科醫師卓庭毅授如何降風險

NBA／準絕殺暴龍、大轉身過費雪 林書豪「林來瘋」經典時刻

高鐵新規再+1 坐臥車廂走道、通道妨礙動線可拒載

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵公司近日修改旅客運送契約，首度明訂旅客若坐臥車廂走道、通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽者將可拒載，9月22日起上路。聯合報系資料照
高鐵公司近日修改旅客運送契約，首度明訂旅客若坐臥車廂走道、通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽者將可拒載，9月22日起上路。聯合報系資料照

過去曾發生高鐵旅客坐在列車通道，其他旅客為通過跨越卻發生持刀爭執，也有乘客行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵公司近日修改旅客運送契約，首度明訂旅客若坐臥車廂走道、通道或車站地板妨礙動線，勸導不聽者將可拒載，9月22日起上路。

去年11月一名男性乘客搭乘高鐵從台中至台北，因沒座位就席坐在車門旁通道，一名女性乘客為進入車廂，跨越其身軀和背包，引發男乘客不滿，雙方發生口角，男乘客竟向對方作勢揮拳，更持刀插入椅背恐嚇，遭警方依恐嚇公眾等罪起訴。

近期也發生有旅客將行李箱擺放在車廂走道，並直接枕臥行李箱躺在走道上休息，引發網友批評。

由於旅客坐臥車廂走道及通道等亂象頻傳，高鐵公司近日修改「旅客運送契約」，針對可解除及終止運送契約的項目，將「旅客不依規定搭乘指定之車廂及座位者」修改為「旅客有坐、臥於車廂走道、玄關通道及車站地板等妨礙乘車與候車秩序、動線之行為或旅客不依規定搭乘指定之車廂及座位」，經勸導未改善者，將可解除或終止運送契約。

高鐵公司說明，此次新增內容即因旅客反映，盼高鐵公司針對乘車秩序及品質，包含旅客若有妨礙乘車與候車秩序、動線之行為，或有喧譁、以電子產品進行交談等進行更有效的管理措施，因此特別針對明顯妨礙他人安寧的行為，且經勸導未改善者，納入得拒絕運送等措施。

高鐵表示，持續蒐集旅客相關反映及意見，檢視旅客運送契約，並因應法規或政策變動、實務作業需要及旅客意見等調整；另也呼籲乘客遵守相關乘車規定，共同維護良好乘車環境。

車廂 高鐵

延伸閱讀

家長勿憂心！高鐵寧靜車廂「只針對3C、講電話」嬰幼兒吵鬧協助安撫

9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

相關新聞

9月新制1次看！高鐵車廂講電話、坐臥走道恐被拒載 博愛座改優先席

明天就是9月，交通部分有多項新制要上路。台灣高鐵推出「寧靜車廂」，使用3C產品配戴耳機、講電話需到列車玄關，若太吵不聽勸...

高鐵新規再+1 坐臥車廂走道、通道妨礙動線可拒載

過去曾發生高鐵旅客坐在列車通道，其他旅客為通過跨越卻發生持刀爭執，也有乘客行李箱擺在車廂走道還枕臥休息，影響動線。高鐵公...

家長勿憂心！高鐵寧靜車廂「只針對3C、講電話」嬰幼兒吵鬧協助安撫

高鐵9月22日起正式實施「寧靜車廂」政策，屢勸導不聽者最嚴重可解除運送契約拒載，但該政策引發家長恐慌，憂心更加劇「厭童化...

外食族當心！紙袋、餐盒藏1化學物質超難排 60歲男沒病史卻罹2癌

不少外食族習慣使用一次性紙袋、外帶餐盒、不沾鍋等生活用品，卻未察覺其中可能潛藏健康危機，營養功能醫學專家、劉博仁醫師指出，這些常見用品中常含有「永久化學物質」PFAS（全氟/多氟烷基物質），一旦進入體內不易代謝，恐對身體造成長期傷害。

反聖嬰訊號增強 氣象粉專：秋颱影響台灣機率增豪雨致災風險高

氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，反聖嬰訊號增強中。對台灣天氣可能影響就是，根據過去歷史事件統計分析，反聖嬰現象發生時，...

南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成 氣象署：明後午後雷雨範圍擴大

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，未來一周高溫炎熱，午後有雷陣雨，留意局部大雨。南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成，可再觀察...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。