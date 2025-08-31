家長勿憂心！高鐵寧靜車廂「只針對3C、講電話」嬰幼兒吵鬧協助安撫

高鐵9月22日起正式實施「寧靜車廂」政策，屢勸導不聽者最嚴重可解除運送契約拒載，但該政策引發家長恐慌，憂心更加劇「厭童化」。高鐵公司澄清，寧靜車廂政策是針對手機等3C商品使用，對嬰幼童將安撫協助，寧靜車廂可兼顧親子友善。

高鐵宣布9月22日實施「寧靜車廂」政策，主要針對車廂內旅客使用3C產品規定，卻被無限上綱，擴大解釋成車廂內不得有任何聲音，讓不少家長壓力相當大，憂心嬰幼童哭鬧是否會被要求移至車廂外或拒載，質疑若連政府都在支持「厭童」，對帶著嬰幼兒者搭乘高鐵很不友善。

對此，高鐵公司澄清，「寧靜車廂可兼顧親子友善」，高鐵推行寧靜車廂為積極回應多數旅客訴求，盼乘客發揮公德心及同理心，透過使用3C戴耳機、玄關講手機等方式，避免干擾其他旅客、減少車廂內噪音，進而提升公共乘車品質。

高鐵強調，寧靜車廂僅針對3C用耳機、玄關講手機這2項，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員仍將持續以安撫方式進行，並提供其必要的協助。

高鐵表示，親子友善與寧靜車廂皆為台灣社會對公共運輸的期待，公司感謝旅客相互尊重及體諒，展現公民素養，讓彼此旅程更加舒適、順暢。