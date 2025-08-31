反聖嬰訊號增強 氣象粉專：秋颱影響台灣機率增豪雨致災風險高

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
中央氣象署指出，反聖嬰類似年，秋颱影響台灣機率接近正常，但發展區域更靠近台灣，應變影響時間相對短，今年預估會有1到2個秋颱，秋颱容易伴隨東北季風產生共伴影響，民眾須留意。本報資料照片
氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，反聖嬰訊號增強中。對台灣天氣可能影響就是，根據過去歷史事件統計分析，反聖嬰現象發生時，當年台灣秋季在東北部及東部的降雨量也會增多；冬天到隔年春季的氣溫也會比氣候平均值來的低，發生的機率約在6成左右。

「林老師氣象站」指出，美國國家氣象局氣象預報中心今年8月最新研究指出，根據目前最新氣候預報模式模擬結果，自9月開始，發生反聖嬰的訊號愈來愈強。尤其，在今年10至12月，反聖嬰發生的可能性趨近於60%；且可持續到明年的1月（發生機率都在50%以上），隨後再逐步下降，最後恢復中性正常。

根據過去反聖嬰年的氣候特徵顯示，「林老師氣象站」指出，若發生在秋天時，颱風生成的位置較為偏西，尤其在秋颱與環境的東北季風相結合共伴下，影響台灣與南海地區的機率增加，局部地區豪雨致災風險高，2008年的辛樂克及薔蜜颱風就是重要的例子，需特別關注追蹤。

中央氣象署29日舉行秋季展望記者會，氣象署氣象預報中心副主任黃椿喜指出，目前西北太平洋呈現西暖冬冷趨勢，有隱約反聖嬰逐漸發展趨勢，預料秋季到冬季將達到反聖嬰程度，冬季、春季機率才瞬速下降、回歸正常。不過他強調，聖嬰預測有不確定性，須隨時更新最新資訊。預估秋季可能有1到2個颱風，若伴隨東北季風共伴效應，須留意雨勢較大。

黃椿喜表示，秋颱有兩種型態，一個是北轉直接影響台灣機率偏高，另是偏南直接往南邊通過趨勢多，就過去反聖嬰年類似年來看，西北太平洋颱風發生次數將比正常值略少1到2個，鄰近台灣的颱風則跟統計值相近；反聖嬰類似年，秋颱影響台灣機率接近正常，但發展區域更靠近台灣，應變影響時間相對短，預估會有1到2個秋颱，秋颱容易伴隨東北季風產生共伴影響，民眾須留意。

