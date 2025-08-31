外食族當心！紙袋、餐盒藏1化學物質超難排 60歲男沒病史卻罹2癌

不少人習慣使用一次性紙袋、外帶餐盒、不沾鍋等生活用品，卻未察覺其中可能潛藏健康危機。營養功能醫學專家、劉博仁醫師指出，這些用品常含有永久化學物質「PFAS（全氟/多氟烷基物質）」，一旦進入體內不易代謝，恐對身體造成長期傷害。

劉博仁日前在臉書發文指出，他接連接觸到兩位特殊病患，其中一名60歲男性同時罹患腎臟癌與輸尿管癌，經檢測發現體內PFAS濃度遠高於一般人；另一位女性則出現甲狀腺功能亢進，身體裡的PFAS數值同樣偏高，兩人都無明顯家族病史，卻都與這類化學物質暴露有密切關聯。

PFAS族群物質多達9,000種，常見的如PFOA、PFOS、PFNA與PFHxS，不僅存在於不沾鍋塗層，也廣泛用於漢堡紙、防油紙袋、防水外套、地毯防污塗層，甚至是某些清潔劑與化妝品當中。鐵氟龍塗層就是PFAS的一種，雖具有穩定與抗污特性，但也因此難以分解，一旦被人體吸收，就可能在血液中長期殘留，累積於肝臟、腎臟與甲狀腺等器官。

劉博仁提醒，PFAS可經由飲食、水源、空氣或皮膚接觸進入人體，愈來愈多研究指出，長期暴露與腎癌、睪丸癌、甲狀腺機能失調、肝功能異常、膽固醇升高、免疫力下降，甚至孕期高血壓與胎兒發育問題等疾病風險都有關連，他強調，上述兩位病患的案例，正是將這些研究與真實臨床對照的警訊。

針對日常如何避開PFAS風險，劉博仁建議民眾可從幾個方向著手：減少外食與外帶包裝使用、避免使用鐵氟龍鍋具、多補充益生菌與高纖蔬果、食用發酵食品、多喝水、養成規律排便習慣，並優先選擇標示「無PFAS」的產品。劉博仁也補充，最新研究也發現，腸道益菌有機會「抓住」這類毒素，有助於身體排出。