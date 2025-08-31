南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成 氣象署：明後午後雷雨範圍擴大

中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，未來一周高溫炎熱，午後有雷陣雨，留意局部大雨。南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成，可再觀察。今天迎風面的恆春半島及台東有局部降雨，午後南部地區留意較大雨勢；明、後天午後雷雨範圍擴大，且較大雨勢可能擴及整個西半部。

劉沛滕指出，台灣東方是高壓環境，但未來一周逐漸往東移動，台灣南邊是相對低壓，未來一周可能有新的熱帶擾動生成，可再觀察。未來一周高溫炎熱，今天大台北及彰化高溫恐逾36度。

未來一周降雨趨勢，劉沛滕表示，今天西半部有高層雲系通過，中南部清晨有零星降雨，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，南部有局部大雨機率。