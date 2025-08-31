南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成 氣象署：明後午後雷雨範圍擴大
中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，未來一周高溫炎熱，午後有雷陣雨，留意局部大雨。南邊低壓帶可能有新的熱帶擾動生成，可再觀察。今天迎風面的恆春半島及台東有局部降雨，午後南部地區留意較大雨勢；明、後天午後雷雨範圍擴大，且較大雨勢可能擴及整個西半部。
劉沛滕指出，台灣東方是高壓環境，但未來一周逐漸往東移動，台灣南邊是相對低壓，未來一周可能有新的熱帶擾動生成，可再觀察。未來一周高溫炎熱，今天大台北及彰化高溫恐逾36度。
未來一周降雨趨勢，劉沛滕表示，今天西半部有高層雲系通過，中南部清晨有零星降雨，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，南部有局部大雨機率。
劉沛滕指出，明、後兩天各地都有午後雷陣雨，環境轉為偏東風，基隆北海岸、宜蘭、恆春半島及台東不定時有局部降雨，午後降雨範圍在西半部擴大，南部有局部大雨，並逐漸延伸至中部山區，9月2日（周二）整個西半部都有局部大雨。周三至周六環境偏東風至東北東風，午後西半部地區及東半部山區有雷陣雨，其他地區多雲到晴，恆春不定時有短暫降雨。
