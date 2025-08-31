又有颱風？ 吳德榮揭成颱機率、預測路徑

又有颱風恐生成。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(30日20時)歐洲系集模式(ECMWF)模擬顯示，本周在台灣東方遠海有熱帶系統活動，發展成颱機率約50%。系集平均路徑偏北進行，通過琉球附近，再大迴轉、向東北威脅日本，個別系集模擬路徑則分散在兩側，顯示不確定性，應持續觀察模式調整。

最近天氣，吳德榮說，今日各地晴時多雲，高溫炎熱；中午前後紫外線危險級，要注意防曬、防中暑。午後山區有局部陣雨或雷雨。各地區氣溫為：北部22至37度、中部23至36度、南部24至35度及東部22至35度。

最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，吳德榮指出，明日至周三(1至3日)南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台仍偏熱；東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率，需注意局部大雷雨。

吳德榮說，周四、五(4、5日)各地晴朗酷熱，北部高溫達38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；午後山區有局部陣雨或雷雨的機率。周六(6日)南方水氣稍增，各地多雲時晴，北台仍偏熱；東半部及恆春半島偶有局部短暫降雨的機率，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。