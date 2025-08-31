工會調查：6成5專科護理師 1人顧逾12人

衛福部公告三班護病比標準，未含專科護理師，台灣專科護理師產業工會公布最新護病比調查，高達六成五專科護理師，白班需照顧逾十二床病人，遠超國際建議安全標準五至十床。專科護理師工作內容比一般護理師繁複，需按規定開立醫囑等，工會擔心，狀況若不改善，恐影響醫療品質，增病患死亡率，及釀專科護理師出走潮。

專科護師工會調查指出，專科護理師不只在白班的護病比負荷重，部分需輪值夜班的專科護理師，負擔更大，約七成二專科護理師，一人須照顧廿位以上病人，其中一成五是獨自負擔卅床以上。各科別病房中，僅加護病房護病比略低，比率約一比四至一比六，但病人情況危急、變化快速，臨床壓力絲毫未減。

工會理事長：一天照護65人

台灣專科護理師產業工會理事長洪志祥說，他在區域醫院任職，昨值班期間需照顧約三個病房，每一病房床數約廿床，加上處理新增病人共五人，總共照護人數高達六十五人，新入院病人須製作病歷，且要進行護理指導，提醒病人及家屬，如何照顧病人、留意危險徵象，萬一住院病人突發病情惡化，也必須立即處理，壓力確實不小，有些專科護理師，白班下班後還需再輪班，連續上班達十二小時。

洪志祥說，考量照護品質，工會盼衛福部訂出專科護理師護病比，建議一般病房專科護理師的護病比為一比十二，加護病房一比五。另，日前衛福部發放夜班護理津貼，最初公告時竟漏掉專科護理師，經工會及台灣專科護理師學會力爭才修正納入，盼未來相關獎勵政策訂定時，別再排除專科護理師。

專科護理師 補住院醫任務缺口

專科護理師制度廿年前設立，洪志祥說，近期住院醫師人數進入重要科別意願降低，醫界出現用專科護理師，填補住院醫師缺口的現象，且第一、第二屆專科護理師陸續屆齡退休，若專科護理師執業環境不改善，每一人需照顧患者人數不斷增加，國內恐面臨醫療情況惡化，病人安全受影響，甚至造成醫療品質低落。

衛福部照護司副司長陳青梅說，衛福部所訂三班護病比是針對一般護理師，近期已發放達標獎勵金，未來預計擴大發放，特殊病房，專科護理師已在第二輪護病比獎勵討論之列，不過，各醫院專科護理師作業模式不同，將再研議護病比訂定方式。