聽新聞
0:00 / 0:00

實支實付爭議 壽險業盼醫材統一訂價

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

壽險業者因實支實付醫療險損失率高，近期研擬調漲保費，並質疑部分醫師引導病患選擇昂貴的自費醫材項目，盼衛福部應統一各醫院的醫材價格。準衛福部部長石崇良昨指出，基於「病人利益優先」立場，願與業者討論保單設計，至於全國醫材統一定價，恐涉及違反「公平交易法」，需評估各縣市消費能力差異。

據壽險公會與保發中心規定，醫療險若符合「整體損失率高於預期」或「連三年損失率超過預期三成」兩大條件，即可啟動漲價機制；首年最多漲三成，其後逐年限漲一成，直到收支平衡。此次漲價壓力，業界直指是「醫界推廣高價醫療」所致，包括達文西手術等新興技術推升理賠支出，讓業者叫苦連天。

石崇良表示，據統計，國人平均持有四張以上商業保單，投保率極高，隨著醫療科技推陳出新，不少創新治療與新藥費用高昂，商業保險與健保搭配使用，確實能讓病人受惠，但這屬於「互補」而非「對立」。過去部分保單要求住院才可理賠，出現醫療亂象，未來如何設計更符合醫療實務的保單，願在上任後與壽險業討論。

至於壽險業者指控，有些醫師得知患者有投以商業保單，會引導使用較貴的自費醫材，國內各家醫療院所販售的醫材，即使是同一款，價格也高低不一，籲衛福部應統一定價。

石崇良說，衛福部已於五月建置「自費醫療資訊平台」，整合各縣市衛生局核准的自費醫材費用，讓民眾可一站式查詢，提升透明度。未來針對創新醫材、智慧醫材與ＡＩ醫材，建立「一站式聯合審查」制度，縮短行政時間，也能避免各縣市差異過大。但若全台醫院醫材統一定價，可能違反公平競爭原則。

石崇良 壽險業 實支實付

延伸閱讀

呂建德嗆北市石崇良緩頰 北市府反問：是否協助澄清、道歉

醫療險喊漲…壽險公會籲醫材統一定價 石崇良：須考慮是否違反公交法

衛福部次長呂建德為長照布建率嗆台北市 石崇良幫緩頰：肯定地方努力

羅一鈞稱未獲徵詢接疾管署長 台大院長讚石崇良風趣

相關新聞

偏鄉公共運輸 37%未達標

為照顧偏鄉居民就醫、就學等運輸需求，交通部推動公路公共運輸服務升級計畫多年，不過根據審計部最新決算報告，列管的七十個偏鄉...

未來一周高溫 小心午後雷陣雨

輕度颱風「藍湖」昨天上午八時生成，往越南方向移動，對台灣天氣無影響。中央氣象署表示，今天天氣跟昨天類似，都是多雲到晴，桃...

年輕醫出走…專科護理師淪廉價人力

護師荒未解，年輕醫師留任醫院意願低，可執行業務範疇與住院醫師相近的專科護理師，在一般護理師、住院醫師相繼出走時，淪為夾心...

工會調查：6成5專科護理師 1人顧逾12人

衛福部公告三班護病比標準，未含專科護理師，台灣專科護理師產業工會公布最新護病比調查，高達六成五專科護理師，白班需照顧逾十...

實支實付爭議 壽險業盼醫材統一訂價

壽險業者因實支實付醫療險損失率高，近期研擬調漲保費，並質疑部分醫師引導病患選擇昂貴的自費醫材項目，盼衛福部應統一各醫院的...

桃園急診常壅塞 建置整合平台

桃園市11家急救責任醫院中，其中6家急診常壅塞，林口長庚醫院、衛福部桃園醫院、國軍桃園總醫院等急診留觀或等待住院超過48...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。