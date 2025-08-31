實支實付爭議 壽險業盼醫材統一訂價

壽險業者因實支實付醫療險損失率高，近期研擬調漲保費，並質疑部分醫師引導病患選擇昂貴的自費醫材項目，盼衛福部應統一各醫院的醫材價格。準衛福部部長石崇良昨指出，基於「病人利益優先」立場，願與業者討論保單設計，至於全國醫材統一定價，恐涉及違反「公平交易法」，需評估各縣市消費能力差異。

據壽險公會與保發中心規定，醫療險若符合「整體損失率高於預期」或「連三年損失率超過預期三成」兩大條件，即可啟動漲價機制；首年最多漲三成，其後逐年限漲一成，直到收支平衡。此次漲價壓力，業界直指是「醫界推廣高價醫療」所致，包括達文西手術等新興技術推升理賠支出，讓業者叫苦連天。

石崇良表示，據統計，國人平均持有四張以上商業保單，投保率極高，隨著醫療科技推陳出新，不少創新治療與新藥費用高昂，商業保險與健保搭配使用，確實能讓病人受惠，但這屬於「互補」而非「對立」。過去部分保單要求住院才可理賠，出現醫療亂象，未來如何設計更符合醫療實務的保單，願在上任後與壽險業討論。

至於壽險業者指控，有些醫師得知患者有投以商業保單，會引導使用較貴的自費醫材，國內各家醫療院所販售的醫材，即使是同一款，價格也高低不一，籲衛福部應統一定價。

石崇良說，衛福部已於五月建置「自費醫療資訊平台」，整合各縣市衛生局核准的自費醫材費用，讓民眾可一站式查詢，提升透明度。未來針對創新醫材、智慧醫材與ＡＩ醫材，建立「一站式聯合審查」制度，縮短行政時間，也能避免各縣市差異過大。但若全台醫院醫材統一定價，可能違反公平競爭原則。