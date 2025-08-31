年輕醫出走…專科護理師淪廉價人力

護師荒未解，年輕醫師留任醫院意願低，可執行業務範疇與住院醫師相近的專科護理師，在一般護理師、住院醫師相繼出走時，淪為夾心餅乾，在這兩方極缺人的狀況下，當起救火隊，撐起該科運作。台灣專科護理學會創會理事長蔡秀鸞說，住院病人多數醫療問題都靠專科護理師處理，但待遇不如醫師，也讓他們自嘲是院內最廉價的人力。

據統計，今年六月護理師執業率不到六成三。蔡秀鸞表示，一般護理師執業人數持續下滑，臨床上，不少工作會轉移至專科護理師身上。某些小型醫院，因專科護理師薪資低於醫師，又具備部分醫師能力，考量人事成本，多會聘用專科護理師取代醫師，處理醫療問題。目前，專科護理師每月薪資通常不足十萬，而聘僱一位醫師，薪資每月至少十萬起跳，資深醫師則超過四十萬。

蔡秀鸞說，要改善專科護理師執業困境，調薪是關鍵，專科護師執行諸多侵入性醫療行為，如傷口縫合、為病人插管等，這些處置都是以主治醫師名義申請健保給付，點數歸給醫院而非護理師。衛福部訂出十二項改善護理勞動條件計畫，所花經費幾乎都回不到護理師、專科護理師身上，同時，不少醫院不斷擴建院區，可見營收情況不差，「政府對醫院太好，對護理師卻太刻薄」。

醫療行為 缺健保給付支持

台灣專科護理學會理事長洪志祥表示，專科護師合法執行的醫療行為，缺乏健保給付支持，如協助主治醫師繕寫病歷、處理行政事務等，相關給付均歸屬主治醫師，對醫院來說，專科護理師在帳面上沒產值，因此不願為專科護理師加薪，盼健保給付修訂原則，讓專科護理師執行醫療行為也能納入給付。