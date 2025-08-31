偏鄉公共運輸 37%未達標

為照顧偏鄉居民就醫、就學等運輸需求，交通部推動公路公共運輸服務升級計畫多年，不過根據審計部最新決算報告，列管的七十個偏鄉，仍有廿六個鄉鎮區公共運輸涵蓋率低於目標值；二九八個非偏鄉鄉鎮市區，也有一三○個未達偏鄉目標值，影響高齡與學童交通，要求改善。公路局回應，將推動預約彈性服務並督導地方精進。

交通部推動「公路公共運輸服務升級計畫（一一○至一一三年）」，補貼偏遠路線營運虧損並推廣幸福巴士、小黃公車、噗噗共乘等，截至去年底，偏鄉公共運輸涵蓋率達百分之九十四點三七。

不過審計部表示，七十個列管偏鄉地區中，仍有廿六個鄉鎮區未達標，占百分之卅七點一四；二九八個非偏鄉地區，也有一三○個鄉鎮市區涵蓋率低於目標，占百分之四十三點六二。其中甚至有四個偏鄉村里、一百個非偏鄉村里無公共運輸服務，因該地區高齡長者及學生人口比率較高，已影響日常就醫、就學需求。

此外，各縣市推動的幸福巴士與小黃公車，截至去年底，已有五三○條及一三二條路線，全年行駛逾廿六萬班次，但部分縣市如台中、台南、新竹、苗栗、雲林、嘉義、澎湖及金門等，仍出現平均客座利用率偏低，甚至空車行駛的情況。

公路局回應，將持續朝轉型預約彈性路線方式服務，少數無公共運輸的區域，將持續與地方政府合作並協助輔導推動。針對部分地區幸福巴士或小黃公車客座利用率情形不佳，目前路線已有改善並持續列管中，後續將持續督導地方政府檢討精進。

公路局說，幸福巴士路線是依據實際居住人口的需求進行規畫，例如與文健站、國小、醫療院所等單位合作了解實際需求情形並規畫路線，未來也會定期滾動檢討路線營運狀況，並輔導地方政府調整路線或服務型態。