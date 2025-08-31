未來一周高溫 小心午後雷陣雨

輕度颱風「藍湖」昨天上午八時生成，往越南方向移動，對台灣天氣無影響。中央氣象署表示，今天天氣跟昨天類似，都是多雲到晴，桃園以南、各地山區有午後局部雷陣雨。未來一周，西半部、各地山區有午後雷陣雨，全台維持卅二、卅五度的高溫，大台北地區甚至超過卅六度。

氣象署預報員張承傳表示，未來一周天氣以午後雷陣雨為主，今天各地多雲到晴，僅東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，清晨中南部也有零星短暫陣雨，午後則是桃園以南、其他山區有局部短暫雷陣雨，且雨勢較大。

明後兩天環境吹東北風，張承傳說，基隆北海岸、東南部及恆春半島有不定時的局部短暫陣雨，西半部及各地山區則有午後雷陣雨。

至於周三至周五，張承傳說，花東地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及北部、東北部山區有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，目前菲律賓東方海面為低壓帶，下周有機會發展成熱帶性低氣壓或颱風，但朝日本方向前進，影響台灣機率低。氣溫部分，張承傳說，下周各地一樣維持在卅二、卅五度的高溫，大台北地區甚至會超過卅六度。