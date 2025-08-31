聽新聞
其人其事／護理師古庭瑜 健身露小蠻腰

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
中國醫藥大學新竹附設醫院手術護理師古庭瑜，參加健美比賽愈戰愈勇。圖／醫院提供
中國醫藥大學新竹附設醫院手術護理師古庭瑜，參加健美比賽愈戰愈勇。圖／醫院提供

中國醫藥大學新竹附設醫院手術護理師古庭瑜身高163公分，體重最高曾達80公斤，但愛忙碌高壓的醫院工作之餘，自律與健身讓她成功瘦身，現在不只體態輕盈，參加過4次健美比賽，更重要的是有助職場工作，即便久站也比較不會腰痠背痛。

「以前很胖，穿的很保守，現在可以自信地穿無袖上衣，露出小蠻腰，秀出自己努力的成果。」古庭瑜19歲開始接觸健身，目前體重維持在55公斤，然而減重、健身這條路不輕鬆，為了比賽，她更是每天重訓2小時，假日加碼有氧運動與飛輪，一天至少1萬步、喝2000cc水，飲食控管更加嚴苛，幾乎拒絕所有餅乾甜食和炸物，斤斤計較熱量。

古庭瑜努力付出，終於換得成果，雖然第一次參加健美比賽不到1分鐘就被請下台，但是第二次拿下新人第6名，第三次獲得組別第5名，今年6月第四次參賽，成績愈來愈進步。

健身對古庭瑜而言，不僅是愛好，工作也獲益良多。手術房護理師經常需要長時間站立，她曾經連續站超過4小時，搬病人需要施力，重訓讓她懂得站姿挺直，使用深蹲施力。

古庭瑜說，健身除了帶給她健康與榮譽，也影響周遭的人，50多歲的父母、姐姐以及護理師同事們，也都開始跟著她健身。「大家一起變好、變健康，是最開心的事。」她說，運動讓她更專注、更能紓壓，也在繁忙的護理工作之外，看見屬於自己的舞台與無限可能。

