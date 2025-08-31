聽新聞
國衛院、中榮聯手 敗血症半天驗出

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
國衛院與台中榮總聯手開發PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，約半天就能檢測出細菌。圖／台中榮總提供
國衛院與台中榮總聯手開發PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，約半天就能檢測出細菌。圖／台中榮總提供

敗血症難以診斷，是令醫師頭痛的奪命急症，國衛院副院長許惠恒與台中榮總院長傅雲慶率領兩院研究團隊聯手開發的PanAMR泛基因體病原體鑑定與抗藥性診斷系統，約半天就能檢測出細菌，較傳統抽血檢測需費時4天，更能精準用藥、及時救命。

PanAMR平台能檢出超級細菌「碳青黴稀類抗生素抗藥性桿菌」，以及常見的致命細菌綠膿桿菌、鮑氏不動桿菌等76種常見血流感染病原，率先在台中榮總臨床場域落地驗證2個月、逾40名重症病人使用，不同於AI的預測，這是直接檢出結果，並刊登於國際頂尖期刊Genome Medicine。

台中榮總說明，敗血症為急性病症，需要立即治療，它可由多種感染源引發，當感染源不明確時，醫師基於救急，第一時間會依據自身經驗初步判斷、投藥，但仍有一定比例病患在發病初期無法確診，易錯過黃金治療期，因此快速辨別何種細菌感染至關重要。

台中榮總感染科主任劉伯瑜說，敗血症患者致死率高，每晚1小時治療就增加2%至10%的死亡率，診斷治療與時間賽跑，傳統抽血做細菌培養，耗時費功。

劉伯瑜指出，透過PanAMR系統，結合奈米孔定序技術與即時生物資訊分析，可以從血液培養陽性樣本直接定序，在上機1小時內完成病原體鑑定、15小時內完成精準藥物使用建議，大幅縮短原本各需1及3天的流程，準確率逾90%，對臨床血液感染症的診斷及治療是一大創新突破。

台中榮總說明，PanAMR平台未來將進一步擴展至呼吸道、泌尿道等感染領域外，也將進一步串接公共衛生監測系統，形成國產精準感染診斷生態鏈，嘉惠全台病人。

