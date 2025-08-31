桃園急診常壅塞 建置整合平台

桃園市11家急救責任醫院中，其中6家急診常壅塞，林口長庚醫院、衛福部桃園醫院、國軍桃園總醫院等急診留觀或等待住院超過48小時比率高於全國與北區指標。議員批評急診病患大排長龍，應設法導入智慧監控系統。桃園市衛生局表示，正在設計整合平台，呈現各院收治狀況以利調度。

全國各地常見急診醫療量能不足，桃園市審計處調查，在急診留院觀察或等待住院超過48小時比率，林口長庚22.9％、部立桃園醫院11.42％、國軍桃園總醫院16.45％、天晟醫院為21.71％，比去年第3季全國指標5.87%、北區業務組指標9.29%高。

桃園有名90多歲老婦日前深夜掛急診，醫師通知要住院觀察，但院內沒有空病床，老婦在走廊整整躺了一整天，備受折磨。議員吳嘉和認為，市府應設法解決急診塞車問題。

據了解，急診塞車等待時間動輒1、2個小時，急診轉住院則得等更久。衛生局長賈蔚坦言，林口長庚、部桃、國軍桃園總院、聖保祿、聯新國際和敏盛等6家醫院，常見急診排隊問題。

護理人員指出，有些急診病患需住院治療，但並非急迫到得馬上住院，當患者或家屬不願返家候診，留觀與等待住院比率自然拉高，也造成急診塞車。

桃園市衛生局指出，衛福部有各醫院急診收治人數與全院病床空床數等即時資訊，但未能反映全貌，市府正規畫監控系統，納入急診即時人力、患者傷病等級分類，計算出代表醫院急診收治量能數值，若數值顯示醫院服務近滿載，系統會示警，衛生局會提醒醫院轉介。

衛生局表示，這項系統採購案8月21日已招標完成，若順利最快9月底有初步成果；因各醫院使用資訊系統不同，經溝通11家責任醫院都願意提供參數納入市府的整合平台，將在系統上線後，視運作情形再調整。