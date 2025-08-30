勞動部「2025原創服裝大賞」吸睛 評選首獎出爐

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞發署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地舉辦「2025原創服裝大賞頒獎典禮」，署長黃齡玉(前排右4)及桃竹苗分署長賴家仁(前排左1)與榮獲首獎的設計師及模特兒一同合影。圖／勞動部提供
勞發署桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地舉辦「2025原創服裝大賞頒獎典禮」，署長黃齡玉(前排右4)及桃竹苗分署長賴家仁(前排左1)與榮獲首獎的設計師及模特兒一同合影。圖／勞動部提供

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」30日下午於台北「華山1914文化創意產業園區」舉辦「2025原創服裝大賞頒獎典禮」，發表具「環境永續」與「慢時尚」主題的服裝系列，並評選4名首獎。

勞發署表示，今日活動匯聚14個新銳品牌發表具「環境永續」與「慢時尚」主題的服裝系列，包括自然花卉與景觀抽象元素的套裝，還有以大稻埕歷史街屋為靈感的巴洛克風格輕婚紗，以及大膽前衛融合宇宙意象，充滿視覺張力的服裝，融合時尚設計與環保理念，吸引眾人目光。

勞發署提及，現場氣氛熱烈，座無虛席，署長黃齡玉也親臨頒獎，肯定青年設計師的創新與永續精神，此次盛會不僅展現台灣原創服裝的活力，也為青年設計人才打造寶貴的交流與展示平台。

黃齡玉表示，勞動部致力於協助青年就業與創業，滿足不同產業與創意領域的需求。桃竹苗分署的「衣啟飛翔創客基地」專注於服裝設計產業，致力於培育並支持年輕服裝設計人才的創業發展。

黃齡玉說，自2022年起舉辦「原創服裝大賞」，不僅提供設計師專業的服裝秀發表平台，亦結合市場推廣與輔導資源，並設置高達70萬元的總獎金，激勵青年勇於創新與挑戰。

黃齡玉指出，隨著活動進入第四屆，為擴大新銳品牌的曝光度與影響力，今年特別選擇在華山1914文化創意產業園區，舉辦為期兩天的「品牌SHOWROOM」快閃店及「品牌發表會」。

她期望，透過這個聚集潮流與消費力的重點場域，進一步提升品牌能見度及市場觸及率，助力台灣原創服裝產業邁向國際舞台。

「衣啟飛翔創客基地」今年2月舉辦「2025原創服裝大賞」徵件，共有63組來自全台灣的獨立設計師及品牌參與徵選，其中10組共40套服裝脫穎而出在今天走秀發表，並於現場選出4名首獎，另外也邀請往年獲獎的4組優秀品牌共同走秀。

勞發署透露，有民眾認為最吸睛的是以末日發想，能儲存能量的服裝；也有人表示最感興趣的是以紙張燃燒後的餘燼為概念，充滿詩意的女裝系列。

許多觀眾在服裝秀落幕後仍意猶未盡，紛紛湧向場內的品牌SHOWROOM，近距離體驗設計細節，現場下單氣氛熱烈，不少單品更引發搶購詢問。品牌發表會同樣座無虛席，民眾熱情參與，積極與設計師交流設計理念與創作靈感，活動現場互動熱烈，形成設計師與消費市場間最直接的橋樑。

獲得「風格服裝獎」首獎的作品《育我如母 TO GRANDMA》，出自實踐大學服裝設計學系的陳立越之手，他的設計靈感源自於童年與阿嬤共同生活的溫馨記憶，並將台灣意象融入創作之中，如藍鵲、花磚等元素皆巧妙地展現在作品設計裡。

前述作品材質以環保針織紗線製作，並運用工廠剩餘矽膠回收再製成具仿皮革質感的效果呈現在作品上展現創意，也呼應本屆「慢時尚」與「永續環保」的理念。陳立越獲獎後興奮表示，原本只是抱著嘗試的心情報名，沒想到能獲得首獎，作品能受到肯定感到非常開心。

獲得「商品魅力獎」首獎的品牌 3piece，由設計師稅成琪創立於2023年，主要經營男裝 ODM。本次參賽系列《心的幾何學 The Geometry of Heart》以「心臟」為靈感象徵，透過解構輪廓與幾何線條，展現纏繞、包覆與層疊的結構美感，呈現兼具心理深度與視覺特色的男裝設計。

前述作品採用 CLO 3D 試衣製樣以減少人力與材料浪費，並使用約六成回收庫存布料，呼應永續與環保理念。稅成琪表示，公司成立兩年來持續深耕男裝設計，為了持續設計好的作品，她曾到衣啟飛翔創客基地進修立裁及西服課程，大幅提升專業能力，此次能脫穎而出，她特別感謝課程幫助。

「2025原創服裝大賞頒獎典禮」系列活動為期2天，8月31日還有一場以「永續設計」及「訂製美學」為主題的品牌發表會，活動現場並設有打卡場景，拍照上傳即可獲得限量小禮，並有品牌聯合促銷活動，歡迎民眾踴躍到場參加。

服裝秀影片也將在9月18日於桃竹苗分署衣啟飛翔創客基地臉書專頁線上首播，並舉辦「看首播抽大獎」活動，只要上線觀看並填寫問卷，就有機會獲得Apple Watch、iPad、Airpods 等3C大獎，歡迎民眾鎖定「衣啟飛翔創客基地」臉書粉絲專頁及Youtube平台觀看、參加抽獎。

